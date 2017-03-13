Сергей Зубов стал главным тренером «Сочи»

Новым главным тренером «Сочи» стал 47-летний Сергей Зубов.

Контракт с тренером подписан по системе «1+1» – на один сезон с возможностью продления еще на год.

Зубов работал главным тренером только в СКА. Он принял команду по ходу прошлого сезона и довел ее до третьего раунда плей-офф, после чего покинул пост.

Ранее сочинцы объявили об отставке Вячеслава Буцаева, который работал с командой на протяжении трех лет.