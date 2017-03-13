Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Сергей Зубов стал главным тренером «Сочи»

    Теги Сергей Зубов КХЛ Сочи

    Новым главным тренером «Сочи» стал 47-летний Сергей Зубов.

    Контракт с тренером подписан по системе «1+1» – на один сезон с возможностью продления еще на год.

    Зубов работал главным тренером только в СКА. Он принял команду по ходу прошлого сезона и довел ее до третьего раунда плей-офф, после чего покинул пост.

    Ранее сочинцы объявили об отставке Вячеслава Буцаева, который работал с командой на протяжении трех лет.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться