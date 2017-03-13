Новый президент Пол Баккальини рассказал, какие он дал обещания в случае, если сицилийский клуб по итогам сезона сохранит место в серии А.

За 10 туров до окончания чемпионата Италии «Палермо» занимает 18-ю строчку в турнирной таблице, уступая идущему 17-м месте «Эмполи» 7 очков.

«Наш новый проект развития «Палермо» затрагивает работу по строительству нового стадиона и взаимодействию с нашей прекрасной футбольной академией. У нас есть как план А, если мы остаемся в высшем дивизионе, так и план Б – в случае вылета.

Нам очень важно сформировать внутри клуба менталитет победителя. Я уже пообещал кучу всего на тот случай, если мы сохраним прописку в серии А: пойду в церковь на коленях, съем 20 сэндвичей с селезенкой, набью татуировку на лице – я сделаю все это. Я человек слова», — сказал Баккальини.

Новый президент «Палермо» еще ярче старого