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    Бухаров вызван в сборную России на матчи с Кот-д’Ивуаром и Бельгией, Кокорин – нет

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов Роман Шишкин Федор Кудряшов Артем Дзюба Игорь Акинфеев Юрий Жирков Виктор Васин Александр Бухаров Дмитрий Комбаров Федор Смолов Александр Самедов сборная Бельгии сборная России Терек сборная Кот-д′Ивуара Алан Дзагоев Денис Глушаков Александр Беленов Краснодар Уфа Андрей Семенов Максим Канунников Дмитрий Полоз Роман Нойштедтер Александр Ерохин Магомед Оздоев Юрий Газинский товарищеские матчи (сборные) Георгий Джикия Илья Кутепов Станислав Крицюк Марио Фернандес Алексей Миранчук Александр Головин

    Тренерский штаб сборной России определился со списком игроков, которые будут готовиться к товарищеским матчам против Кот-д’Ивуара и Бельгии.

    Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Александр Беленов («Уфа»), Станислав Крицюк («Краснодар»).

    Защитники: Виктор Васин (ЦСКА Москва), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба – «Спартак» Москва), Федор Кудряшов («Ростов» Ростов-на-Дону), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Андрей Семенов («Терек» Грозный), Роман Шишкин («Краснодар).

    Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Глушаков,  Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров, Александр Самедов (все – «Спартак» Москва), Александр Головин, Алан Дзагоев, Марио Фернандес (все – ЦСКА Москва), Александр Ерохин («Ростов» Ростов-на-Дону), Юрий Жирков («Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Миранчук («Локомотив» Москва), Магомед Оздоев («Терек» Грозный).

    Нападающие: Александр Бухаров, Дмитрий Полоз (оба – «Ростов» Ростов-на-Дону), Артем Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Максим Канунников («Рубин» Казань), Федор Смолов («Краснодар»).

    Контрольный матч с Кот-д’Ивуаром состоится 24 марта в Краснодаре. Игра с Бельгией пройдет 28 марта в  Сочи.

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