Бухаров вызван в сборную России на матчи с Кот-д’Ивуаром и Бельгией, Кокорин – нет

Тренерский штаб сборной России определился со списком игроков, которые будут готовиться к товарищеским матчам против Кот-д’Ивуара и Бельгии.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Александр Беленов («Уфа»), Станислав Крицюк («Краснодар»).

Защитники: Виктор Васин (ЦСКА Москва), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба – «Спартак» Москва), Федор Кудряшов («Ростов» Ростов-на-Дону), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Андрей Семенов («Терек» Грозный), Роман Шишкин («Краснодар).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров, Александр Самедов (все – «Спартак» Москва), Александр Головин, Алан Дзагоев, Марио Фернандес (все – ЦСКА Москва), Александр Ерохин («Ростов» Ростов-на-Дону), Юрий Жирков («Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Миранчук («Локомотив» Москва), Магомед Оздоев («Терек» Грозный).

Нападающие: Александр Бухаров, Дмитрий Полоз (оба – «Ростов» Ростов-на-Дону), Артем Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Максим Канунников («Рубин» Казань), Федор Смолов («Краснодар»).

Контрольный матч с Кот-д’Ивуаром состоится 24 марта в Краснодаре. Игра с Бельгией пройдет 28 марта в Сочи.