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    «Краснодар» победил «Локомотив» и вышел на 4-е место

    Теги Локомотив Премьер-лига Россия Павел Мамаев Владислав Игнатьев Краснодар Вандерсон

    В заключительном матче 19-го тура РФПЛ на стадионе «Локомотив» в Москве «Локомотив» уступил «Краснодару» (1:2).

    «Краснодар» одержал первую гостевую победу в сезоне и поднялся с восьмого на четвертое место в таблице.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

    Локомотив – Краснодар 1:2 (1:0, 0:2)
    Дата проведения
    13 марта, 19.30, «стадион Локомотив»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 36 Игнатьев, 1:1 – 56 Мамаев, 1:2 – 64 Вандерсон.
    ЛокомотивГильерме, Кверквелия, Чорлука, Пейчинович, Янбаев, Игнатьев (Коломейцев, 62), Денисов, Фернандеш, Денисов, Миранчук, Майкон.
    КраснодарСиницын, Калешин, Налдо, Гранквист, Рамирес, Газинский, Шишкин, Жигулев (Мамаев, 55), Перейра (Каборе, 64), Вандерсон, Классон (Окриашвили, 73).
    Предупреждение:
    Синицын (90).

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