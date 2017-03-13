«Краснодар» победил «Локомотив» и вышел на 4-е место

В заключительном матче 19-го тура РФПЛ на стадионе в Москве уступил «Краснодару» (1:2).

«Краснодар» одержал первую гостевую победу в сезоне и поднялся с восьмого на четвертое место в таблице.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Таблица премьер-лиги

Статистика премьер-лиги