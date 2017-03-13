«Краснодар» победил «Локомотив» и вышел на 4-е место
В заключительном матче 19-го тура РФПЛ на стадионе «Локомотив» в Москве «Локомотив» уступил «Краснодару» (1:2).
«Краснодар» одержал первую гостевую победу в сезоне и поднялся с восьмого на четвертое место в таблице.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
- Дата проведения
- 13 марта, 19.30, «стадион Локомотив»
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Локомотив –
Гильерме, Кверквелия, Чорлука, Пейчинович, Янбаев, Игнатьев (Коломейцев, 62), Денисов, Фернандеш, Денисов, Миранчук, Майкон.
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Краснодар –
Синицын, Калешин, Налдо, Гранквист, Рамирес, Газинский, Шишкин, Жигулев (Мамаев, 55), Перейра (Каборе, 64), Вандерсон, Классон (Окриашвили, 73).
- Предупреждение:
- Синицын (90).
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