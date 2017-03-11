Василий Березуцкий приостановил выступления за сборную, Мутко больше не в совете ФИФА и другие новости утра

1. Василий Березуцкий приостановил выступления за сборную России.Главные причины – возраст и состояние здоровья.

2. Виталий Мутко не сможет баллотироваться в совет ФИФА, потому что не прошел проверку по поводу связи с политикой. Нельзя просто так быть вице-премьером и работать в РФС.

3. СКА обыграл «Динамо» (2:1) и сравнял счет в серии, но защитник «Динамо» Кутейкин снова забил из средней зоны. «Локомотив» в Москве обыграл ЦСКА (4:3) благодаря игре вратаря Мурыгина, отразившего 49 бросков из 52.

4. Дмитрий Малышко показал худший результат в карьере, став 94-м в спринте... Мартен Фуркад победил, а Шипулин только 29-й. Плохо.

Дарья Виролайнен тем временем стала четвертой, и это ее лучший результат на Кубке мира за два года.

5. «Ювентус» обыграл «Милан» (2:1) благодаря пенальти в добавленное время. На поле было так горячо, что Карлос Бакка даже атаковал судью, а Доннарумма кричал: «Это невозможно! Они всегда так делают!».

6. Панарин забросил 21-ю шайбу в сезоне, но это не спасло «Чикаго» от поражения в матче с «Детройтом» (2:4). Тарасенко забросил не менее 30 шайб в трех сезонах подряд. Малкин вошел в топ-3 бомбардиров, обогнав Кросби. Остальные итоги дня в НХЛ – здесь.

7. Тульский «Арсенал» обыграл «Урал» (2:0) благодаря аргентинцу Расичу, который оформил дубль сразу при дебюте в основе. Солидно.

8. Хабиб останется в UFC, об этом заявил президент Дэйна Уайт. Но его предупредили, что сгонки веса должны быть не такими жесткими.

9. В НБА «Чикаго» уступил «Хьюстону», «Голден Стэйт» проиграл «Миннесоте». Другие результаты – здесь.

Цитата дня. «Франция – действительно дерьмовая страна, если мы радуемся вылету «ПСЖ». Тренер «Тулузы» резок.