Главный тренер «Тулузы» Паскаль Дюпра раскритиковал французов, которые радовались поражению от «Барселоны» (1:6) и вылету команды из Лиги чемпионов.

«Такое случается, конечно. Лучше бы это был товарищеский матч. Я хочу выразить свою поддержку Эмери, даже если он ничего не мог с этим поделать. выиграет Лигу чемпионов, только дайте ему время.

Меня бесит это типичное поведение французов. Все гордятся вылетом . Мы действительно дерьмовая страна. Мы рады неудачам друг друга, это трудно понять.

Судейство? За фол на Кавани, кажется, игрок «Барселоны» должен был быть удален. А второй пенальти в ворота Парижа был надуманным», – сказал Дюпра.

Златан Ибрагимович: «За 15 лет я не видел таких плохих судей, как в этой дерьмовой стране. Франция не заслуживает «ПСЖ»