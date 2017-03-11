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    НБА. Регулярный чемпионат. «Денвер» разгромил «Бостон», дабл-дабл Рубио помог «Миннесоте» одолеть «Уорриорз» и другие результаты

    Теги результаты Бостон Атланта Шарлотт Чикаго Даллас Денвер Голден Стэйт Хьюстон Индиана Милуоки Миннесота Бруклин Орландо Сакраменто Торонто НБА Вашингтон

    В пятницу, 10 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА «Чикаго» на своей площадке уступил «Хьюстону», «Денвер» крупно победил «Бостон».

    «Голден Стэйт» на выезде с минимальной разницей уступил «Миннесоте».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Шарлотт – Орландо 121:81 (37:24, 21:16, 30:22, 33:19)
    Дата проведения
    11 марта, 03.00, «Time Warner Cable Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Шарлотт
    Уокер (23), Батюм (15 + 10 передач), Марв. Уильямс (12 + 18 подборов + 7 передач), Зеллер (6 + 7 подборов), Кидд-Гилкрист (4) – старт; Белинелли (18), Робертс (15), Вуд (14), Лэмб (10), Уэбер (2), Грэм (2).
    Орландо
    Гордон (20), Фурнье (14), Пэйтон (8 + 12 передач), Бийомбо (7 + 10 подборов), Росс (0) – старт; Хезонья (11), Уотсон (7), Циммерман (6), Огастин (3), Грин (3), Рудеж (2), Уилкокс (0).

     

    Чикаго – Хьюстон 94:115 (33:23, 16:33, 14:36, 31:23)
    Дата проведения
    11 марта, 04.00, «United Center»
    Онлайн матча Статистика
    Чикаго
    Уэйд (21), Батлер (16), Портис (8), Лопес (4), Грант (0) – старт; Пэйн (11), Рондо (8), Валентайн (8), Ципзер (8), Картер-Уильямс (4), Фелисио (4 + 7 подборов), Ловернь (2 + 9 подборов).
    Хьюстон
    Андерсон (21), Харден (19 + 7 подборов + 13 передач + 6 потерь), Капела (17 + 7 подборов), Ариза (13 + 11 подборов), Беверли (3) – старт; Уильямс (18), Гордон (8), Нене (8), Деккер (4), Браун (2), Харрелл (2), Уилджер (0).

     

    Милуоки – Индиана 99:85 (23:27, 22:23, 29:18, 25:17)
    Дата проведения
    11 марта, 04.00, «Bradley Center»
    Онлайн матча Статистика
    Милуоки
    Миддлтон (21 + 7 потерь), Адетокумбо (21 + 8 подборов + 5 перехватов + 6 потерь), Снелл (10), Деллаведова (8), Макер (3) – старт; Монро (18 + 7 подборов), Терри (8), Хенсон (8 + 7 подборов + 4 блок-шота), Вон (2), Хоуз (0).
    Индиана
    Джордж (18 + 11 подборов + 6 передач), Тиг (17 + 7 потерь), Янг (10), Майлз (7), Тернер (6) – старт; Эллис (12), Аллен (7), Джефферсон (6), Робинсон (2), Стаки (0), Кристмас (0).

     

    Миннесота – Голден Стэйт 103:102 (34:24, 28:29, 26:23, 15:26)
    Дата проведения
    11 марта, 04.00, «Target Center»
    Онлайн матча Статистика
    Миннесота
    Уиггинс (24), Таунс (23 + 9 подборов), Рубио (17 + 13 передач), Дженг (12), Раш (2) – старт; Мухаммад (11 + 8 подборов), Бьелица (10 + 12 подборов), Данн (2), Джонс (2).
    Голден Стэйт
    Томпсон (30), Карри (26 + 7 передач + 6 потерь), Пачулия (9), Маккоу (6), Грин (5 + 7 передач) – старт; Кларк (10), Игудала (8), Барнс (5), МакГи (3), Уэст (0), Луни (0).

     

    Атланта – Торонто 105:99 (18:19, 31:29, 25:27, 31:24)
    Дата проведения
    11 марта, 04.00, «Philips Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Атланта
    Шредер (26), Миллсэп (21), Хардуэй (20 + 6 передач), Ховард (16 + 10 подборов), Бэйзмор (7 + 7 подборов) – старт; Ильясова (9), Сефолоша (4), Кальдерон (2), Принс (0).
    Торонто
    ДеРозан (28 + 8 подборов + 6 передач), Ибака (18), Джозеф (15 + 8 передач), Кэрролл (11 + 7 подборов), Валанчюнас (11 + 12 подборов) – старт; Пауэлл (12), Паттерсон (2), Райт (1), Такер (1).

     

    Денвер – Бостон 119:99 (35:25, 30:29, 29:26, 25:19)
    Дата проведения
    11 марта, 05.00, «Pepsi Center»
    Онлайн матча Статистика
    Денвер
    Чендлер (23 + 8 подборов), Йокич (21 + 10 подборов + 7 передач + 7 потерь), Галлинари (20), Харрис (9), Нельсон (8) – старт; Мюррэй (13), Пламли (8), Бартон (7), Эрнангомес (5), Артур (3), Хибберт (2).
    Бостон
    Томас (21), Брэдли (16), Хорфорд (15 + 5 потерь), Краудер (8), Джонсон (3) – старт; Браун (14), Смарт (13 + 7 подборов), Грин (6), Зеллер (2), Мики (1), Розир (0), Олиник (0), Жеребко (0).

     

    Даллас – Бруклин 105:96 (23:26, 23:23, 28:24, 31:23)
    Дата проведения
    11 марта, 05.00, «American Airlines Center»
    Онлайн матча Статистика
    Даллас
    Барнс (21 + 7 подборов), Сет Карри (18), Феррелл (17), Новицки (13), Мэттьюз (9 + 7 подборов) – старт; Бареа (9), Пауэлл (7 + 8 подборов), Харрис (5), Финни-Смит (3), Межри (3 + 9 подборов), Харрис (0), Uthoff (0).
    Бруклин
    Лин (18), Эйси (12), Холлис-Джефферсон (4), ЛеВерт (2), Фой (0) – старт; Уайтхэд (24), Букер (15 + 7 подборов), Килпатрик (9), Хэмилтон (4), Макдэниэлс (3), Николсон (3), Динуидди (2).

     

    Сакраменто – Вашингтон 122:130 OT (32:28, 36:28, 29:26, 19:34, 6:14)
    Дата проведения
    11 марта, 06.30, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча Статистика
    Сакраменто
    Коули-Стайн (20 + 13 подборов), Аффлало (18), Хилд (18), Коллисон (14 + 10 передач), Куфос (8) – старт; Маклемор (11), Толливер (10), Лоусон (8 + 6 передач), Лабиссьер (8), Темпл (7).
    Вашингтон
    Бил (38 + 10 подборов), Уолл (25 + 12 передач), Портер (18), М-ф Моррис (10), Гортат (2 + 9 подборов) – старт; Богданович (17), Смит (9), Маинми (9 + 7 подборов), Убре (2), Дженнингс (0 + 6 передач).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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