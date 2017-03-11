В пятницу, 10 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА «Чикаго» на своей площадке уступил «Хьюстону», «Денвер» крупно победил «Бостон».

«Голден Стэйт» на выезде с минимальной разницей уступил «Миннесоте».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НБА

Статистика НБА