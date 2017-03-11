НБА. Регулярный чемпионат. «Денвер» разгромил «Бостон», дабл-дабл Рубио помог «Миннесоте» одолеть «Уорриорз» и другие результаты
В пятницу, 10 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА «Чикаго» на своей площадке уступил «Хьюстону», «Денвер» крупно победил «Бостон».
«Голден Стэйт» на выезде с минимальной разницей уступил «Миннесоте».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 марта, 03.00, «Time Warner Cable Arena»
- Шарлотт
- Уокер (23), Батюм (15 + 10 передач), Марв. Уильямс (12 + 18 подборов + 7 передач), Зеллер (6 + 7 подборов), Кидд-Гилкрист (4) – старт; Белинелли (18), Робертс (15), Вуд (14), Лэмб (10), Уэбер (2), Грэм (2).
- Дата проведения
- 11 марта, 04.00, «United Center»
- Чикаго
- Уэйд (21), Батлер (16), Портис (8), Лопес (4), Грант (0) – старт; Пэйн (11), Рондо (8), Валентайн (8), Ципзер (8), Картер-Уильямс (4), Фелисио (4 + 7 подборов), Ловернь (2 + 9 подборов).
- Дата проведения
- 11 марта, 04.00, «Bradley Center»
- Милуоки
- Миддлтон (21 + 7 потерь), Адетокумбо (21 + 8 подборов + 5 перехватов + 6 потерь), Снелл (10), Деллаведова (8), Макер (3) – старт; Монро (18 + 7 подборов), Терри (8), Хенсон (8 + 7 подборов + 4 блок-шота), Вон (2), Хоуз (0).
- Дата проведения
- 11 марта, 04.00, «Target Center»
- Миннесота
- Уиггинс (24), Таунс (23 + 9 подборов), Рубио (17 + 13 передач), Дженг (12), Раш (2) – старт; Мухаммад (11 + 8 подборов), Бьелица (10 + 12 подборов), Данн (2), Джонс (2).
- Дата проведения
- 11 марта, 04.00, «Philips Arena»
- Атланта
- Шредер (26), Миллсэп (21), Хардуэй (20 + 6 передач), Ховард (16 + 10 подборов), Бэйзмор (7 + 7 подборов) – старт; Ильясова (9), Сефолоша (4), Кальдерон (2), Принс (0).
- Дата проведения
- 11 марта, 05.00, «Pepsi Center»
- Денвер
- Чендлер (23 + 8 подборов), Йокич (21 + 10 подборов + 7 передач + 7 потерь), Галлинари (20), Харрис (9), Нельсон (8) – старт; Мюррэй (13), Пламли (8), Бартон (7), Эрнангомес (5), Артур (3), Хибберт (2).
- Дата проведения
- 11 марта, 05.00, «American Airlines Center»
- Даллас
- Барнс (21 + 7 подборов), Сет Карри (18), Феррелл (17), Новицки (13), Мэттьюз (9 + 7 подборов) – старт; Бареа (9), Пауэлл (7 + 8 подборов), Харрис (5), Финни-Смит (3), Межри (3 + 9 подборов), Харрис (0), Uthoff (0).
- Дата проведения
- 11 марта, 06.30, «Golden 1 Center»
- Сакраменто
- Коули-Стайн (20 + 13 подборов), Аффлало (18), Хилд (18), Коллисон (14 + 10 передач), Куфос (8) – старт; Маклемор (11), Толливер (10), Лоусон (8 + 6 передач), Лабиссьер (8), Темпл (7).
- Вашингтон
- Бил (38 + 10 подборов), Уолл (25 + 12 передач), Портер (18), М-ф Моррис (10), Гортат (2 + 9 подборов) – старт; Богданович (17), Смит (9), Маинми (9 + 7 подборов), Убре (2), Дженнингс (0 + 6 передач).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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