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    Василий Березуцкий приостановил выступления за сборную России

    Теги ЦСКА Василий Березуцкий Премьер-лига Россия сборная России

    Защитник ЦСКА Василий Березуцкий принял решение приостановить карьеру в сборной России.

    «Данное решение далось мне очень непросто. Все-таки я играю в национальной команде с 2003 года, всегда с удовольствием приезжал в сборную и старался отдавать себя на поле без остатка, понимая, что защищаю честь страны.

    Но, учитывая мой возраст и, самое главное, состояние здоровья, тщательно взвесив все за и против, решил сосредоточиться на выступлениях за ЦСКА.

    Хотел бы отметить, что в сборной России сейчас здоровая, рабочая атмосфера, создается отличный коллектив, которому по силам добиваться высоких целей. Впереди у команды два чрезвычайно важных крупных домашних турнира – Кубок конфедераций и чемпионат мира.

    Желаю футболистам, тренерскому штабу успешно решить в них поставленные задачи и порадовать российских болельщиков красивым футболом», – сказал Березуцкий.

    34-летний Березуцкий выступал за сборную России с 2003 года. На минувшем Евро-2016 он был капитаном национальной команды. Ранее на аналогичных условиях от выступления за сборную отказался другой защитника ЦСКА – Сергей Игнашевич.

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    • Да, пора
      73%
    • Нет, он нужен на ЧМ-2018
      27%

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