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    Мутко не прошел проверку и не сможет баллотироваться в совет ФИФА

    Теги Виталий Мутко ФИФА РФС

    Вице-премьер РФ по спорту и президент РФС Виталий Мутко не сможет попасть в совет ФИФА.

    Как cообщает Associated Press, функционер не прошел проверку на соответствие требованиям организации. Поскольку Мутко является вице-премьером России, то его попадание в совет ФИФА нарушило бы устав организации, гарантирующий невмешательство со стороны правительств государств.

    Отмечается, что отношение Мутко к докладу Ричарда Макларена для WADA не имеет в этом случае никакого значения. При этом у Мутко есть право на обжалование решения в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

    Мутко находится в руководящих органах ФИФА с 2009 года. В этом году он был одним из 5 претендентов на 4 места в совете ФИФА.

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