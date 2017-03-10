Президент UFC Дэйна Уайт рассказал о дальнейшей судьбе Хабиба Нурмагомедова в UFC.

— Всех российских любителей боев без правил в первую очередь заботит дальнейшая судьба Хабиба в UFC. Что вы думаете по поводу сложившейся ситуации?

— У меня нет претензий к Нурмагомедову. Сгонка веса — стандартный процесс в смешанных единоборствах. Но у меня есть претензии к его команде. Существуют правила, которые нужно соблюдать. В сложившейся ситуации со мной должны были связаться его менеджеры и рассказать, что произошло. Но что они сделали вместо этого? Повезли его в городскую больницу, где Хабибу поставили капельницу.

Они говорят, что была глубокая ночь, но я работаю 24 часа в сутки, а в подобных ситуациях тем более нужно звонить мне. Без промедления. Я уже говорил и повторюсь вновь: мы бы могли спасти бой Хабиба. Но в итоге он оказался в обычной городской больнице, где его обследовали обычные, не спортивные врачи. Я никого ни в чем не обвиняю, но это непрофессионально.

— Что дальше будет с Нурмагомедовым в UFC?

— Давайте не будем трогать его сейчас. Думаю, что хуже всего из-за сложившейся ситуации именно ему. Я знаю, как он хотел этого боя, как он шел к нему. Хабибу стоит задуматься о подготовке к поединку, о работе диетологов. При этом ему нужно что-то менять. Это однозначно. Такие жуткие сгонки веса — это опасно. Пусть подумает об этом хорошенько.

— Ходит много разговоров о возможном расторжении контракта с Хабибом.

— Конечно, нет. Никто не будет прерывать рабочие отношения. Нурмагомедов остается в UFC. Он часть нашей организации.