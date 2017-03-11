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    «Ювентус» – «Милан». Бакка атаковал судью после матча

    Теги Милан Ювентус серия А Италия судьи видео Карлос Бакка Давиде Масса Джанлуиджи Доннарумма

    Игроки «Милана» форвард Карлос Бакка и вратарь Джанлуиджи Доннарумма остались недовольны судейством в матче чемпионата Италии против «Ювентуса» (1:2), в котором победный гол был забит в добавленное время с пенальти.

    По окончании игры Бакка был сильно разгневан и атаковал уходившего с поля главного арбитра матча Давиде Массу, эмоционально предъявляя ему претензии. Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла решил остановить конфликт и оттолкнул Бакку в сторону.

    Рассерженный Доннарумма между тем давал интервью репортерам: «Это невозможно. Они всегда так делают!» После этого 18-летний голкипер повернулся в сторону фанатской трибуны и поцеловал эмблему «Милана».

    Ранее сообщалось, что «Ювентус» рассматривает Доннарумму в качестве долгосрочной замены Джанлуиджи Буффону.

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