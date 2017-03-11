Игроки «Милана» форвард Карлос Бакка и вратарь Джанлуиджи Доннарумма остались недовольны судейством в матче чемпионата Италии против (1:2), в котором победный гол был забит в добавленное время с пенальти.

По окончании игры Бакка был сильно разгневан и атаковал уходившего с поля главного арбитра матча Давиде Массу, эмоционально предъявляя ему претензии. Главный тренер Винченцо Монтелла решил остановить конфликт и оттолкнул Бакку в сторону.

Рассерженный Доннарумма между тем давал интервью репортерам: «Это невозможно. Они всегда так делают!» После этого 18-летний голкипер повернулся в сторону фанатской трибуны и поцеловал эмблему «Милана».

Ранее сообщалось, что «Ювентус» рассматривает Доннарумму в качестве долгосрочной замены Джанлуиджи Буффону.