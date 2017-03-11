«Ювентус» – «Милан». Бакка атаковал судью после матча
Игроки «Милана» форвард Карлос Бакка и вратарь Джанлуиджи Доннарумма остались недовольны судейством в матче чемпионата Италии против «Ювентуса» (1:2), в котором победный гол был забит в добавленное время с пенальти.
По окончании игры Бакка был сильно разгневан и атаковал уходившего с поля главного арбитра матча Давиде Массу, эмоционально предъявляя ему претензии. Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла решил остановить конфликт и оттолкнул Бакку в сторону.
Рассерженный Доннарумма между тем давал интервью репортерам: «Это невозможно. Они всегда так делают!» После этого 18-летний голкипер повернулся в сторону фанатской трибуны и поцеловал эмблему «Милана».
Ранее сообщалось, что «Ювентус» рассматривает Доннарумму в качестве долгосрочной замены Джанлуиджи Буффону.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.