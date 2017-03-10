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    Кубок мира. Спринт. Шипулин стартует 27-м, Гараничев – 30-м, Фуркад – 38-м, Бабиков – 74-м

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    Сегодня на этапе Кубка мира в финском Контиолахти пройдет мужской спринт.

    Дата проведения
    10 марта, 16.30
    Онлайн гонки

    Контиолахти, Финляндия. Спринт

    Стартовый лист

    1  Флориан Граф
    2  Михал Крчмарж
    3  Йоханнес Бо
    4  Матвей Елисеев
    5  Томас Каукенас
    6  Себастьян Самуэльссон
    7  Сергей Бочарников
    8  Дмитрий Пидручный
    9  Томаш Хасилла
    10  Доминик Ландертингер
    11  Гжегож Гузик
    12  Сергей Семенов
    13  Даниэль Мезотич
    14  Лейф Нордгрин
    15  Тарьей Бо
    16  Туомас Гренман
    17  Марио Дольдер
    18  Симон Дестье
    19  Антон Синапов
    20  Эмиль Хегле Свенсен
    21  Брендан Грин
    22  Арнд Пайффер
    23  Уле Эйнар Бьорндален
    24  Ондржей Моравец
    25  Ларс Хельге Биркеланд
    26  Беньямин Вегер
    27  Антон Шипулин
    28  Лоуэлл Бэйли
    29  Доминик Виндиш
    30  Евгений Гараничев
    31  Михал Шлезингр
    32  Фредрик Линдстрем
    33  Максим Цветков
    34  Ян Савицкий
    35  Корнел Пукьяну
    36  Жан-Гийом Беатрикс
    37  Роман Реес
    38  Мартен Фуркад
    39  Скотт Гоу
    40  Юлиан Эберхард
    41  Бенедикт Долль
    42  Андрей Расторгуев
    43  Кентен Фильон-Майе
    44  Лукас Хофер
    45  Симон Эдер
    46  Артем Прима
    47  Владимир Илиев
    48   Михаэль Реш
    49  Владимир Чепелин
    50  Клемен Бауэр
    51  Мартин Отченаш
    52  Симон Фуркад
    53  Кароль Домбровски
    54  Джузеппе Монтелло
    55  Миха Довжан
    56  Апостолос Ангелис
    57  Красимир Анев
    58  Владимир Семаков
    59  Турстейн Стенерсен
    60  Лоренц Вягер
    61  Ветле Шостад Кристиансен
    62  Рок Трсан
    63  Адам Вацлавик
    64  Матей Казар
    65  Василий Подкорытов
    66  Рене Захна
    67  Олли Хииденсало
    68  Серафин Вистнер
    69  Лукаш Журек
    70  Максим Воробей
    71  Шон Доэрти
    72  Микито Татизаки
    73  Роман Еремин
    74  Антон Бабиков
    75  Филипп Наврат
    76  Ремус Фаур
    77  Кристиан Гоу
    78  Роланд Лессинг
    79  Илмарс Брицис
    80  Тимофей Лапшин
    81  Максим Браун
    82  Даумантс Луса
    83  Фабиан Херль
    84  Дмитрий Абашев
    85  Витаутас Строля
    86  Ленарт Облак
    87  Александр Жирный
    88  Ярослав Соукуп
    89  Мартин Реммельг
    90  Георге Бута
    91  Теро Сеппяля
    92  Тсукаса Кобоноки
    93  Фабьен Клод
    94  Томас Бормолини
    95  Ким Чжон Мин
    96  Димитар Герджиков
    97  Дмитрий Малышко
    98  Андржей Нендза-Кубинец
    99  Жереми Финелю
    100  Пол Шоммер
    101  Тио Содерхельм

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