Кубок мира. Спринт. Шипулин стартует 27-м, Гараничев – 30-м, Фуркад – 38-м, Бабиков – 74-м
Сегодня на этапе Кубка мира в финском Контиолахти пройдет мужской спринт.
- Дата проведения
- 10 марта, 16.30
Сегодня на этапе Кубка мира в финском Контиолахти пройдет мужской спринт.
|1
|Флориан Граф
|2
|Михал Крчмарж
|3
|Йоханнес Бо
|4
|Матвей Елисеев
|5
|Томас Каукенас
|6
|Себастьян Самуэльссон
|7
|Сергей Бочарников
|8
|Дмитрий Пидручный
|9
|Томаш Хасилла
|10
|Доминик Ландертингер
|11
|Гжегож Гузик
|12
|Сергей Семенов
|13
|Даниэль Мезотич
|14
|Лейф Нордгрин
|15
|Тарьей Бо
|16
|Туомас Гренман
|17
|Марио Дольдер
|18
|Симон Дестье
|19
|Антон Синапов
|20
|Эмиль Хегле Свенсен
|21
|Брендан Грин
|22
|Арнд Пайффер
|23
|Уле Эйнар Бьорндален
|24
|Ондржей Моравец
|25
|Ларс Хельге Биркеланд
|26
|Беньямин Вегер
|27
|Антон Шипулин
|28
|Лоуэлл Бэйли
|29
|Доминик Виндиш
|30
|Евгений Гараничев
|31
|Михал Шлезингр
|32
|Фредрик Линдстрем
|33
|Максим Цветков
|34
|Ян Савицкий
|35
|Корнел Пукьяну
|36
|Жан-Гийом Беатрикс
|37
|Роман Реес
|38
|Мартен Фуркад
|39
|Скотт Гоу
|40
|Юлиан Эберхард
|41
|Бенедикт Долль
|42
|Андрей Расторгуев
|43
|Кентен Фильон-Майе
|44
|Лукас Хофер
|45
|Симон Эдер
|46
|Артем Прима
|47
|Владимир Илиев
|48
|Михаэль Реш
|49
|Владимир Чепелин
|50
|Клемен Бауэр
|51
|Мартин Отченаш
|52
|Симон Фуркад
|53
|Кароль Домбровски
|54
|Джузеппе Монтелло
|55
|Миха Довжан
|56
|Апостолос Ангелис
|57
|Красимир Анев
|58
|Владимир Семаков
|59
|Турстейн Стенерсен
|60
|Лоренц Вягер
|61
|Ветле Шостад Кристиансен
|62
|Рок Трсан
|63
|Адам Вацлавик
|64
|Матей Казар
|65
|Василий Подкорытов
|66
|Рене Захна
|67
|Олли Хииденсало
|68
|Серафин Вистнер
|69
|Лукаш Журек
|70
|Максим Воробей
|71
|Шон Доэрти
|72
|Микито Татизаки
|73
|Роман Еремин
|74
|Антон Бабиков
|75
|Филипп Наврат
|76
|Ремус Фаур
|77
|Кристиан Гоу
|78
|Роланд Лессинг
|79
|Илмарс Брицис
|80
|Тимофей Лапшин
|81
|Максим Браун
|82
|Даумантс Луса
|83
|Фабиан Херль
|84
|Дмитрий Абашев
|85
|Витаутас Строля
|86
|Ленарт Облак
|87
|Александр Жирный
|88
|Ярослав Соукуп
|89
|Мартин Реммельг
|90
|Георге Бута
|91
|Теро Сеппяля
|92
|Тсукаса Кобоноки
|93
|Фабьен Клод
|94
|Томас Бормолини
|95
|Ким Чжон Мин
|96
|Димитар Герджиков
|97
|Дмитрий Малышко
|98
|Андржей Нендза-Кубинец
|99
|Жереми Финелю
|100
|Пол Шоммер
|101
|Тио Содерхельм
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