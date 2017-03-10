СКА – «Динамо» Москва. Защитник гостей Кутейкин забил 2-й гол в плей-офф из средней зоны
Защитник московского «Динамо» Андрей Кутейкин отметился заброшенной шайбой во втором матче серии второго раунда плей-офф против СКА (1:2).
Примечательно, что Кутейкин вновь забил гол броском из средней зоны. Ранее он сделал это во втором матче серии с «Торпедо».
Ворота питерцев защищал Микко Коскинен.
«Динамо» Москва – «Торпедо». Кутейкин забил победный гол в овертайме из средней зоны
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