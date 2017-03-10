Защитник московского «Динамо» Андрей Кутейкин отметился заброшенной шайбой во втором матче серии второго раунда плей-офф против СКА (1:2).

Примечательно, что Кутейкин вновь забил гол броском из средней зоны. Ранее он сделал это во втором матче серии с «Торпедо».

Ворота питерцев защищал Микко Коскинен.

«Динамо» Москва – «Торпедо». Кутейкин забил победный гол в овертайме из средней зоны