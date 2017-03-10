Виролайнен показала лучший результат на Кубке мира за два года
Сегодня российская биатлонистка Дарья Виролайнен заняла четвертое место в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти.
Этот результат стал для спортсменки лучшим за два года.
В последний раз Виролайнен поднималась выше четвертого места в январе 2015 года (2-е место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Антхольце).
Стоит отметить, что спринт в Контиолахти стал первой гонкой Кубка мира для спортсменки в текущем сезоне.
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