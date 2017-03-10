Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Виролайнен показала лучший результат на Кубке мира за два года

    Теги Кубок мира сборная России жен Дарья Виролайнен

    Сегодня российская биатлонистка Дарья Виролайнен заняла четвертое место в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти.

    Этот результат стал для спортсменки лучшим за два года.

    В последний раз Виролайнен поднималась выше четвертого места в январе 2015 года (2-е место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Антхольце).

    Стоит отметить, что спринт в Контиолахти стал первой гонкой Кубка мира для спортсменки в текущем сезоне.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться