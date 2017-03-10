«Ростов» сыграл вничью с «МЮ», «Краснодар» проиграл «Сельте» и другие новости

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Цитата. «Мне жаль футбол. Победа «Барселоны» над «ПСЖ» – театр имени Суареса». Спорное мнение от тренера сборной Норвегии Лагербека.