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    «Ростов» сыграл вничью с «МЮ», «Краснодар» проиграл «Сельте» и другие новости

    Теги утренний дайджест

    1. «Ростов» сыграл вничью с «МЮ», благодаря голу Бухарова. Плохая новость: Владимир Гранат вылетел до конца сезона.

    2. «Краснодар» проиграл в гостях «Сельте», пропустив решающий гол на последних минутах.

    3. «Ак Барс» обыграл в овертайме «Авангард». Все результаты Кубка Гагарина.

    4. Александр Логинов и Анастасия Загоруйко выиграли мужской и женский спринт на Кубке IBU.

    5. Объявлен состав сборной России по фигурному катанию на ЧМ в Хельсинки.

    6. Хаби Алонсо объявил, что закончит карьеру в конце сезона.

    7. Валерий Карпин дебютировал в качестве комментатора на матче «Краснодара».

    8. Сборная России по футболу поднялась на одну строчку в рейтинге ФИФА.

    9. Баскетбольный ЦСКА обыграл «Галатасарай» и гарантировал себе место в плей-офф Евролиги.

    10. Арбитр матча «Барселона» – «ПСЖ» Айтекин, скорее всего, не будет судить в этом розыгрыше ЛЧ.

    11. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что вибрация поля на новом стадионе полностью устранена.

    12. Кучеров набрал 3 очка, Зыков забил первый гол в НХЛ, Василевский стал 1-й звездой матча. Все результаты дня – здесь.

    13. В НБА «Кливленд» проиграл «Детройту», «Оклахома» победила «Сан-Антонио». Другие результаты – здесь.

    Цитата. «Мне жаль футбол. Победа «Барселоны» над «ПСЖ» – театр имени Суареса». Спорное мнение от тренера сборной Норвегии Лагербека.

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