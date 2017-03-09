Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что вибрация выкатного поля на стадионе «Крестовский» устранена.

«Вибрация полностью устранена, как мы и обещали», – дал комментарий чиновник.

В октябре комиссия ФИФА обратила внимание на высокий уровень вибрации. Позднее вице-премьер России Виталий Мутко сообщил, что поле стадиона будет усилено с целью уменьшить вибрацию.

проведет первый матч на новой арене в апреле. Стадион должен принять игры Кубка конфедераций и ЧМ-2018.

Кто руководит стройкой стадиона в Петербурге