Вице-губернатор Албин: «Вибрация поля на «Крестовском» полностью устранена, как мы и обещали»
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что вибрация выкатного поля на стадионе «Крестовский» устранена.
«Вибрация полностью устранена, как мы и обещали», – дал комментарий чиновник.
В октябре комиссия ФИФА обратила внимание на высокий уровень вибрации. Позднее вице-премьер России Виталий Мутко сообщил, что поле стадиона будет усилено с целью уменьшить вибрацию.
«Зенит» проведет первый матч на новой арене в апреле. Стадион должен принять игры Кубка конфедераций и ЧМ-2018.
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