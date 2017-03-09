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    Вице-губернатор Албин: «Вибрация поля на «Крестовском» полностью устранена, как мы и обещали»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия ЧМ-2018 Крестовский Кубок конфедераций стадионы Игорь Албин

    Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что вибрация выкатного поля на стадионе «Крестовский» устранена.

    «Вибрация полностью устранена, как мы и обещали», – дал комментарий чиновник.

    В октябре комиссия ФИФА обратила внимание на высокий уровень вибрации. Позднее вице-премьер России Виталий Мутко сообщил, что поле стадиона будет усилено с целью уменьшить вибрацию.

    «Зенит» проведет первый матч на новой арене в апреле. Стадион должен принять игры Кубка конфедераций и ЧМ-2018.

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