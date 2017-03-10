НБА. Регулярный чемпионат. «Кливленд» на выезде уступил «Детройту», трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахома-Сити» обыграть «Сан-Антонио» и другие результаты
В четверг, 9 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА «Кливленд» в гостях проиграл «Детройту», «Оклахома-Сити» победил «Сан-Антонио».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 10 марта, 03.30, «The Palace of Auburn Hills»
- Детройт
- Джексон (21), Драммонд (20 + 16 подборов), Колдуэлл-Поуп (15), Харрис (15 + 9 подборов), М-с Моррис (12) – старт; Смит (12), Джонсон (8), Буллок (3), Луэр (0), Бэйнс (0).
- Кливленд
- Джеймс (29 + 13 подборов + 10 передач), Ирвинг (27), Джефферсон (9 + 7 подборов), Шамперт (8), Томпсон (4) – старт; Фрай (15 + 9 подборов), Уильямс (4), Джей Ар Смит (3), Уильямс (2).
- Дата проведения
- 10 марта, 04.00, «FedExForum»
- Мемфис
- Марк Газоль (20), Конли (13), Райт (8), Харрисон (7), Эннис (3) – старт; Рэндолф (18 + 11 подборов), Дэниелс (13), Аллен (9), Картер (4), Грин (3), Даглас (0).
- Дата проведения
- 10 марта, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Оклахома-Сити
- Уэстбрук (23 + 13 подборов + 13 передач), Оладипо (20), Адамс (11), Роберсон (7), Гибсон (7) – старт; Кантер (14 + 10 подборов), Макдермотт (11), Сабонис (6), Абринес (3), Кристон (0), Грант (0).
- Дата проведения
- 10 марта, 06.00, «Moda Center»
- Портленд
- Нуркич (28 + 20 подборов + 8 передач + 6 блок-шотов), Лиллард (24), Макколлум (23), Харклесс (10 + 9 подборов), Вонле (4) – старт; Крэбб (18), Ленард (3), Напьер (2 + 6 передач), Амину (2).
- Филадельфия
- Шарич (28 + 9 подборов + 5 потерь), Ковингтон (24 + 13 подборов), Окафор (16 + 8 подборов), Стаускас (3), Макконнелл (0 + 6 передач) – старт; Хендерсон (14), Холмс (10), Родригес (8 + 6 передач), Луваву-Кабарро (5), Андерсон (0).
- Дата проведения
- 10 марта, 06.30, «US Airways Center»
- Финикс
- Букер (23), Крисс (18), Уоррен (17 + 13 подборов), Бледсоу (13 + 7 подборов + 7 потерь), Лень (8) – старт; Уильямс (16 + 10 подборов), Юлис (5), Барбоза (5), Джонс (5), Дадли (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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