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    НБА. Регулярный чемпионат. «Кливленд» на выезде уступил «Детройту», трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахома-Сити» обыграть «Сан-Антонио» и другие результаты

    Теги результаты Кливленд Детройт Клипперс Лейкерс Мемфис Филадельфия Финикс Портленд Сан-Антонио НБА Оклахома-Сити

    В четверг, 9 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА «Кливленд» в гостях проиграл «Детройту», «Оклахома-Сити» победил «Сан-Антонио».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Детройт – Кливленд 106:101 (22:29, 33:23, 18:28, 33:21)
    Дата проведения
    10 марта, 03.30, «The Palace of Auburn Hills»
    Онлайн матча Статистика
    Детройт
    Джексон (21), Драммонд (20 + 16 подборов), Колдуэлл-Поуп (15), Харрис (15 + 9 подборов), М-с Моррис (12) – старт; Смит (12), Джонсон (8), Буллок (3), Луэр (0), Бэйнс (0).
    Кливленд
    Джеймс (29 + 13 подборов + 10 передач), Ирвинг (27), Джефферсон (9 + 7 подборов), Шамперт (8), Томпсон (4) – старт; Фрай (15 + 9 подборов), Уильямс (4), Джей Ар Смит (3), Уильямс (2).

     

    Мемфис – Клипперс 98:114 (21:26, 24:28, 20:31, 33:29)
    Дата проведения
    10 марта, 04.00, «FedExForum»
    Онлайн матча Статистика
    Мемфис
    Марк Газоль (20), Конли (13), Райт (8), Харрисон (7), Эннис (3) – старт; Рэндолф (18 + 11 подборов), Дэниелс (13), Аллен (9), Картер (4), Грин (3), Даглас (0).
    Клипперс
    Пол (19 + 7 передач), Редик (15), Гриффин (14 + 12 подборов + 8 передач), Джордан (5 + 11 подборов), Мба а Муте (0) – старт; Риверс (18), Кроуфорд (14), Фелтон (13), Спейтс (8), Джонсон (4), Басс (4).

     

    Оклахома-Сити – Сан-Антонио 102:92 (29:28, 27:21, 26:22, 20:21)
    Дата проведения
    10 марта, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Оклахома-Сити
    Уэстбрук (23 + 13 подборов + 13 передач), Оладипо (20), Адамс (11), Роберсон (7), Гибсон (7) – старт; Кантер (14 + 10 подборов), Макдермотт (11), Сабонис (6), Абринес (3), Кристон (0), Грант (0).
    Сан-Антонио
    Ленард (19), Олдридж (17), Грин (9), Дедмон (8 + 8 подборов), Мюррей (4) – старт; Пау Газоль (18 + 7 подборов), Симмонс (6), Миллс (5), Бертанс (3), Форбс (2), Ли (1), Энтони (0).

     

    Портленд – Филадельфия 114:108 OT (27:17, 30:35, 19:26, 21:19, 17:11)
    Дата проведения
    10 марта, 06.00, «Moda Center»
    Онлайн матча Статистика
    Портленд
    Нуркич (28 + 20 подборов + 8 передач + 6 блок-шотов), Лиллард (24), Макколлум (23), Харклесс (10 + 9 подборов), Вонле (4) – старт; Крэбб (18), Ленард (3), Напьер (2 + 6 передач), Амину (2).
    Филадельфия
    Шарич (28 + 9 подборов + 5 потерь), Ковингтон (24 + 13 подборов), Окафор (16 + 8 подборов), Стаускас (3), Макконнелл (0 + 6 передач) – старт; Хендерсон (14), Холмс (10), Родригес (8 + 6 передач), Луваву-Кабарро (5), Андерсон (0).

     

    Финикс – Лейкерс 110:122 (33:32, 30:29, 18:29, 29:32)
    Дата проведения
    10 марта, 06.30, «US Airways Center»
    Онлайн матча Статистика
    Финикс
    Букер (23), Крисс (18), Уоррен (17 + 13 подборов), Бледсоу (13 + 7 подборов + 7 потерь), Лень (8) – старт; Уильямс (16 + 10 подборов), Юлис (5), Барбоза (5), Джонс (5), Дадли (0).
    Лейкерс
    Расселл (28), Ингрэм (14), Рэндл (13 + 8 подборов), Блэк (9), Янг (6) – старт; Кларксон (19), Зубац (14), Нэнс (13 + 8 подборов), Нваба (4), Брюэр (2).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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