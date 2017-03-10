В четверг, 9 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА «Кливленд» в гостях проиграл «Детройту», «Оклахома-Сити» победил «Сан-Антонио».

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Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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