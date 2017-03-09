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    Сборная России поднялась на 60-е место в рейтинге ФИФА

    Теги сборная России рейтинги ФИФА сборная Мали

    ФИФА представила обновленный рейтинг сборных на 9 марта 2017 года.

    Сборная России улучшила свою позицию, поднявшись с 61-го места на 60-е, оставив позади команду Мали.

    Напомним, что февральское 61-е место стало для российской сборной худшим за всю историю.

    При этом лидирующая десятка в рейтинге ФИФА изменений не претерпела.

    1 (-). Аргентина

    2 (-). Бразилия

    3 (-). Германия

    4 (-). Чили

    5 (-). Бельгия

    6 (7). Франция

    7 (6). Колумбия

    8 (-). Португалия

    9 (-). Уругвай

    10 (-). Испания

    ...

    60 (61). Россия

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