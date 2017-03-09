Сборная России поднялась на 60-е место в рейтинге ФИФА
ФИФА представила обновленный рейтинг сборных на 9 марта 2017 года.
Сборная России улучшила свою позицию, поднявшись с 61-го места на 60-е, оставив позади команду Мали.
Напомним, что февральское 61-е место стало для российской сборной худшим за всю историю.
При этом лидирующая десятка в рейтинге ФИФА изменений не претерпела.
1 (-). Аргентина
2 (-). Бразилия
3 (-). Германия
4 (-). Чили
5 (-). Бельгия
6 (7). Франция
7 (6). Колумбия
8 (-). Португалия
9 (-). Уругвай
10 (-). Испания
...
60 (61). Россия
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