Сборная России поднялась на 60-е место в рейтинге ФИФА

ФИФА представила обновленный рейтинг сборных на 9 марта 2017 года.

Сборная России улучшила свою позицию, поднявшись с 61-го места на 60-е, оставив позади команду Мали.

Напомним, что февральское 61-е место стало для российской сборной худшим за всю историю.

При этом лидирующая десятка в рейтинге ФИФА изменений не претерпела.

1 (-). Аргентина

2 (-). Бразилия

3 (-). Германия

4 (-). Чили

5 (-). Бельгия

6 (7). Франция

7 (6). Колумбия

8 (-). Португалия

9 (-). Уругвай

10 (-). Испания

...

60 (61). Россия