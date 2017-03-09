Сегодня в эстонском Отепя пройдет женская спринтерская гонка. За Россию побегут Анна Никулина, Ольга Шестерикова, Ульяна Кайшева, Анастасия Загоруйко, Екатерина Мошкова и Валерия Васнецова.

Кубок IBU

8-й этап

Отепя, Эстония

Женщины

Спринт

Начало гонки – 11.00 по московскому времени

Старт-лист

2. Каролине Эрдаль (Норвегия)

5. Каролин Хорхлер (Германия)

8. Вероника Новаковска (Польша)

13. Катарина Иннерхофер (Австрия)

15. Николь Гонтье (Италия)

19. Анна Никулина (Россия)

21. Анна Вайдель (Германия)

23. Анника Кнолль (Германия)

26. Яна Бондарь (Украина)

27. Жюлия Симон (Франция)

29. Ольга Шестерикова (Россия)

33. Ульяна Кайшева (Россия)

35. Вита Семеренко (Украина)

39. Энора Латюльер (Франция)

52. Анастасия Загоруйко (Россия)

67. Екатерина Мошкова (Россия)

69. Хло Шевалье (Франция)

71. Мария Панфилова (Беларусь)

86. Валерия Васнецова (Россия)

87. Кристина Ильченко (Беларусь)

89. Луиза Куммер (Германия)