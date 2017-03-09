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    Кубок IBU. Спринт. Никулина уйдет в гонку 19-й, Кайшева – 33-й, Вита Семеренко – 35-й, Загоруйко – 52-й

    Теги Вита Семеренко сборная России жен сборная Германии жен сборная Норвегии жен сборная Франции жен результаты сборная Украины жен Кубок IBU сборная Беларуси жен Анастасия Загоруйко (Романова) Мария Панфилова сборная Италии жен Вероника Жемняк (Новаковска) сборная Польши жен сборная Австрии жен Каролин Хорхлер Николь Гонтье Катарина Иннерхофер Ульяна Кайшева Энора Латюльер Ольга Шестерикова Анника Кнолль Луиза Куммер Яна Бондарь Анна Никулина Хло Шевалье Кристина Ильченко Жюлия Симон Анна Вайдель Екатерина Мошкова Валерия Васнецова Каролине Эрдаль

    Сегодня в эстонском Отепя пройдет женская спринтерская гонка. За Россию побегут Анна Никулина, Ольга Шестерикова, Ульяна Кайшева, Анастасия Загоруйко, Екатерина Мошкова и Валерия Васнецова.

    Кубок IBU

    8-й этап

    Отепя, Эстония

    Женщины

    Спринт

    Начало гонки – 11.00 по московскому времени

    Старт-лист

    2. Каролине Эрдаль (Норвегия)
    5. Каролин Хорхлер (Германия)
    8. Вероника Новаковска (Польша)
    13. Катарина Иннерхофер (Австрия)
    15. Николь Гонтье (Италия)
    19. Анна Никулина (Россия)
    21. Анна Вайдель (Германия)
    23. Анника Кнолль (Германия)
    26. Яна Бондарь (Украина)
    27. Жюлия Симон (Франция)
    29. Ольга Шестерикова (Россия)
    33. Ульяна Кайшева (Россия)
    35. Вита Семеренко (Украина)
    39. Энора Латюльер (Франция)
    52. Анастасия Загоруйко (Россия)
    67. Екатерина Мошкова (Россия)
    69. Хло Шевалье (Франция)
    71. Мария Панфилова (Беларусь)
    86. Валерия Васнецова (Россия)
    87. Кристина Ильченко (Беларусь)
    89. Луиза Куммер (Германия)

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