Ларс Лагербек: «Мне жаль футбол. Победа «Барселоны» над «ПСЖ» – театр имени Суареса»
Главный тренер сборной Норвегии Ларс Лагербек поделился мнением об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ» (6:1, 6:5 по сумме двух матчей).
«Это нонсенс, что все было решено симуляциями. Мне жаль футбол.
Я очень зол. Это настоящий театр имени Луиса Суареса. Зачем футболу нужны помощники судей у ворот, если они ничего не замечают?» – сказал Лагербек в эфире шведского канала Viasat Sport.
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