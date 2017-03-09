Главный тренер сборной Норвегии Ларс Лагербек поделился мнением об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и (6:1, 6:5 по сумме двух матчей).

«Это нонсенс, что все было решено симуляциями. Мне жаль футбол.

Я очень зол. Это настоящий театр имени . Зачем футболу нужны помощники судей у ворот, если они ничего не замечают?» – сказал Лагербек в эфире шведского канала Viasat Sport.