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    Ларс Лагербек: «Мне жаль футбол. Победа «Барселоны» над «ПСЖ» – театр имени Суареса»

    Теги ПСЖ Барселона Ларс Лагербек судьи Луис Суарес

    Главный тренер сборной Норвегии Ларс Лагербек поделился мнением об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ» (6:1, 6:5 по сумме двух матчей).

    «Это нонсенс, что все было решено симуляциями. Мне жаль футбол.

    Я очень зол. Это настоящий театр имени Луиса Суареса. Зачем футболу нужны помощники судей у ворот, если они ничего не замечают?» – сказал Лагербек в эфире шведского канала Viasat Sport.

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