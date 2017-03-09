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    Арбитр матча «Барселона» – «ПСЖ» Айтекин, скорее всего, не будет судить в этом розыгрыше ЛЧ

    Теги ПСЖ Барселона Лига чемпионов судьи Пьерлуиджи Коллина Дениз Айтекин

    Немецкий рефери Дениз Айтекин, работавший на матче «Барселона» – «ПСЖ» (6:1), скорее всего, больше не будет судить в этом розыгрыше ЛЧ, сообщает Marca.

    Судейство Айтекина подверглось критике за решение не назначать пенальти за фол на Ди Марии, а также пенальти, назначенные в пользу «Барселоны».  

    По информации газеты, Айтекин вряд ли получит в этой Лиге чемпионов еще хотя бы одно назначение. Решение примет глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина. Более сурового наказания не ожидается.

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