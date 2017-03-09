Евролига. ЦСКА обыграл «Галатасарай» и гарантировал себе участие в плей-офф, УНИКС в гостях у «Барселоны» и другие матчи
В четверг, 9 марта, в рамках 25-го раунда регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА обыграл турецкий «Галатасарай» (85:69) и гарантировал себе участие в плей-офф. Еазанский УНИКС в гостях сыграет с испанской «Барселоной».
Евролига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 9 марта, 20.00, «Мегаспорт»
- ЦСКА Москва
- Де Коло (22), Хайнс (13), Джексон (10), Хряпа (5), Курбанов (0) – старт; Хиггинс (12), Теодосич (8 + 6 передач), Огастин (6), Воронцевич (5), Фридзон (4).
- Дата проведения
- 9 марта, 21.00, «Жальгирис арена»
- Жальгирис
- Вестерманн (14 + 6 передач), Янкунас (11 + 8 подборов), Пангос (6 + 9 передач), Улановас (5), Лима (0) – старт; Милакнис (13), Мотум (11), Каваляускас (4), Лекавичюс (0), Сейбутис (0), Явтокас (0).
- Дата проведения
- 9 марта, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
- Фенербахче
- Богданович (26 + 8 передач + 5 потерь), Беннетт (9), Калинич (8), Веселы (6), Наннэлли (0) – старт; Датоме (10), Антич (7), Махмутоглу (6), Диксон (2), Угурлу (0), Дювериоглу (0).
- Дата проведения
- 9 марта, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
- Дата проведения
- 10 марта, 23.00, «ВиЗинк Центр»
Положение команд: ЦСКА Россия – 19-6, Реал Испания – 18-6, Олимпиакос Греция – 17-7, Фенербахче Турция – 16-9, Црвена Звезда Сербия – 14-10, Баскония Испания – 14-11, Панатинаикос Греция – 14-11, Анадолу Эфес Турция – 13-11, Дарушафака Турция – 12-12, Жальгирис Литва – 11-14, Барселона Испания – 9-15, Бамберг Германия – 8-16, Маккаби FOX Израиль – 8-16, Галатасарай Турция – 8-17, УНИКС Россия – 7-17, ЕА7 Милан Италия – 7-17.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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