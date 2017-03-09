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    Евролига. ЦСКА обыграл «Галатасарай» и гарантировал себе участие в плей-офф, УНИКС в гостях у «Барселоны» и другие матчи

    Теги Жальгирис результаты ЦСКА УНИКС Turkish Airlines Euroleague Фенербахче Маккаби FOX Тель-Авив Панатинаикос Баскония Барселона ЕА7 Милан Галатасарай

    В четверг, 9 марта, в рамках 25-го раунда регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА обыграл турецкий «Галатасарай» (85:69) и гарантировал себе участие в плей-офф. Еазанский УНИКС в гостях сыграет с испанской «Барселоной».

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    ЦСКА Москва Россия  –  Галатасарай Турция 85:69 (13:17, 33:12, 19:20, 20:20)
    Дата проведения
    9 марта, 20.00, «Мегаспорт»
    Онлайн матча
    ЦСКА Москва
    Де Коло (22), Хайнс (13), Джексон (10), Хряпа (5), Курбанов (0) – старт; Хиггинс (12), Теодосич (8 + 6 передач), Огастин (6), Воронцевич (5), Фридзон (4).
    Галатасарай
    Мицов (18), Кексал (13), Плайсс (11 + 7 подборов), Гюлер (5), Дэй (4 + 7 подборов) – старт; Тайус (10), Коркмаз (3), Фитипальдо (2), Арар (2), Диблер (1), Айдын Хаджиева (0).

    Жальгирис Литва  –  Панатинаикос Греция 64:58 (9:17, 10:14, 15:10, 30:17)
    Дата проведения
    9 марта, 21.00, «Жальгирис арена»
    Онлайн матча
    Жальгирис
    Вестерманн (14 + 6 передач), Янкунас (11 + 8 подборов), Пангос (6 + 9 передач), Улановас (5), Лима (0) – старт; Милакнис (13), Мотум (11), Каваляускас (4), Лекавичюс (0), Сейбутис (0), Явтокас (0).
    Панатинаикос
    Паппас (13), Синглтон (11), Николс (4), Калатес (2), Гэбриэл (2) – старт; Буруссис (10), Фелдэйн (7), Риверс (7), Фоцис (2), Джеймс (0).

    Фенербахче Турция  –  Баскония Испания 74:79 (18:19, 17:24, 20:18, 19:18)
    Дата проведения
    9 марта, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
    Онлайн матча
    Фенербахче
    Богданович (26 + 8 передач + 5 потерь), Беннетт (9), Калинич (8), Веселы (6), Наннэлли (0) – старт; Датоме (10), Антич (7), Махмутоглу (6), Диксон (2), Угурлу (0), Дювериоглу (0).
    Баскония
    Ларкин (19), Бобуа (7), Ханга (7), Тилли (7), Диоп (4) – старт; Лус (10), Блажич (7), Шенгелия (7), Бадингер (7), Фойгтманн (4).

    Маккаби FOX Израиль  –  ЕА7 Милан Италия 92:82 (26:20, 25:15, 19:26, 22:21)
    Дата проведения
    9 марта, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
    Онлайн матча
    Маккаби FOX
    Охайон (0), Сили (0), Радд (0), Смит (0), Айверсон (0).
    ЕА7 Милан
    Хикман (0), Абасс (0), Сэндерс (0), Мачван (0), Радулица (0).

    Реал Мадрид Испания  –  Црвена Звезда Сербия
    Дата проведения
    10 марта, 23.00, «ВиЗинк Центр»
    Онлайн матча

    Положение команд: ЦСКА Россия – 19-6, Реал Испания – 18-6, Олимпиакос Греция – 17-7, Фенербахче Турция – 16-9, Црвена Звезда Сербия – 14-10, Баскония Испания – 14-11, Панатинаикос Греция – 14-11, Анадолу Эфес Турция – 13-11, Дарушафака Турция – 12-12, Жальгирис Литва – 11-14, Барселона Испания – 9-15, Бамберг Германия – 8-16, Маккаби FOX Израиль – 8-16, Галатасарай Турция – 8-17, УНИКС Россия – 7-17, ЕА7 Милан Италия – 7-17.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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