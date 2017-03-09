В четверг, 9 марта, в рамках 25-го раунда регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА обыграл турецкий «Галатасарай» (85:69) и гарантировал себе участие в плей-офф. Еазанский УНИКС в гостях сыграет с испанской «Барселоной».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА Россия – 19-6, Реал Испания – 18-6, Олимпиакос Греция – 17-7, Фенербахче Турция – 16-9, Црвена Звезда Сербия – 14-10, Баскония Испания – 14-11, Панатинаикос Греция – 14-11, Анадолу Эфес Турция – 13-11, Дарушафака Турция – 12-12, Жальгирис Литва – 11-14, Барселона Испания – 9-15, Бамберг Германия – 8-16, Маккаби FOX Израиль – 8-16, Галатасарай Турция – 8-17, УНИКС Россия – 7-17, ЕА7 Милан Италия – 7-17.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.