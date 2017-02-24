«Зенит» вылетел из Лиги Европы, «Лестер» уволил Раньери, серебро Устюгова и другие новости дня

Главные новости прошедшего дня – в утреннем дайджесте.

1. «Зенит» вылетел из Лиги Европы: в ответом матче питерцы победили «Андерлехт» (3:1), но этого не хватило для прохода. «Ростов» прошел в следующий раунд, сыграв вничью со «Спартой».

2. «Лестер уволил Клаудио Раньери. В клубе решили, что смена тренера команде нужна прямо сейчас.

3. «Бешикташ», «Рома», «Боруссия» из Менхенгладбаха и «Сельта» ворвались в 1/8 финала Лиги Европы, «Тоттенхэм», «Шахтер» и «Фиорентина» вылетели. Все результаты ответных матчей – здесь.

4. Сергей Устюгов выиграл серебро в коньковом спринте на чемпионате мира в Лахти. Наталья Матвеева упала в полуфинале после столкновения со Стиной Нильссон и стала лишь 9-й.

5. СКА забросил 7 шайб «Витязю», ЦСКА в овертайме одолел «Йокерит» и другие результаты Кубка Гагарина.

6. Нерленс Ноэл отправится в «Даллас», Эндрю Богут, Джастин Андерсон и пик 1-го раунда – в «Филадельфию»: все о дедлайне НБА-2017.

7. «Динамо» выкупит у ЦСКА трансфер Кирилла Панченко. Такая опция есть в арендном соглашении.

8. Кучеров и Наместников забросили по шайбе, Бурмистров отдал 2 голевые передачи. Другие результаты в НХЛ – здесь.

9. «Локомотив» арендовал защитника «Рубина» Соломона Кверквелию.

10. 29 очков Де Коло помогли ЦСКА обыграть «Маккаби» и другие результаты Евролиги.

11. Форвард «Зенита» Алексей Гасилин перешел в «Амкар». Контракт подписан на 3,5 года.

Цитата дня. «Если ты был пойман на ЭПО, тебе нечего делать на чемпионате мира». Петтер Нортуг – о Наталье Матвеевой.