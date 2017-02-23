Евролига. ЦСКА – «Маккаби», «Фенербахче» сыграет с «Олимпиакосом» и другие матчи
В четверг, 23 февраля, в рамках 23-го раунда регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА примет тель-авивский «Маккаби», турецкий «Фенербахче» дома сыграет с греческим «Олимпиакосом».
Евролига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 23 февраля, 20.00, «Мегаспорт»
- Дата проведения
- 23 февраля, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
- Дата проведения
- 23 февраля, 21.00, «Александар Николич Холл»
- Дата проведения
- 23 февраля, 22.45, «Медиоланум Форум»
Положение команд: Реал Испания – 17-5, ЦСКА Россия – 16-6, Олимпиакос Греция – 16-6, Фенербахче Турция – 14-8, Панатинаикос Греция – 13-9, Црвена Звезда Сербия – 12-10, Баскония Испания – 12-10, Анадолу Эфес Турция – 11-11, Дарушафака Турция – 11-11, Жальгирис Литва – 9-13, Бамберг Германия – 8-14, Барселона Испания – 8-14, Маккаби FOX Израиль – 8-14, Галатасарай Турция – 7-15, УНИКС Россия – 7-15, ЕА7 Милан Италия – 7-15.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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