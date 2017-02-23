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    «Лестер» уволил Раньери

    Теги премьер-лига Англия отставки Клаудио Раньери Лестер

    «Лестер» уволил главного тренера Клаудио Раньери. Сообщение об этом появилось на официальном сайте клуба.

    Такое решение было принято в связи с неудовлетворительными результатами в нынешнем сезоне. Руководство клуба пришло к выводу, что команде необходима смена тренера.

    «Лестер» в настоящий момент занимает в АПЛ 17-е место, от зоны вылета команду отделяет одно очко.

    Раньери возглавил клуб в июле 2015 года и впервые в 133-летней истории привел «Лестер» к чемпионству.

    Раньери уволен. Что случилось с «Лестером»?

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