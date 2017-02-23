«Лестер» уволил Раньери
«Лестер» уволил главного тренера Клаудио Раньери. Сообщение об этом появилось на официальном сайте клуба.
Такое решение было принято в связи с неудовлетворительными результатами в нынешнем сезоне. Руководство клуба пришло к выводу, что команде необходима смена тренера.
«Лестер» в настоящий момент занимает в АПЛ 17-е место, от зоны вылета команду отделяет одно очко.
Раньери возглавил клуб в июле 2015 года и впервые в 133-летней истории привел «Лестер» к чемпионству.
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