«Лестер» уволил Раньери

уволил главного тренера Клаудио Раньери. Сообщение об этом появилось на официальном сайте клуба.

Такое решение было принято в связи с неудовлетворительными результатами в нынешнем сезоне. Руководство клуба пришло к выводу, что команде необходима смена тренера.

«Лестер» в настоящий момент занимает в АПЛ 17-е место, от зоны вылета команду отделяет одно очко.

Раньери возглавил клуб в июле 2015 года и впервые в 133-летней истории привел «Лестер» к чемпионству.

Раньери уволен. Что случилось с «Лестером»?