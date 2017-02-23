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    НБА. Нерленс Ноэл отправится в «Даллас», Эндрю Богут, Джастин Андерсон и пик 1-го раунда – в «Филадельфию»

    Теги переходы Даллас Эндрю Богут Филадельфия НБА Нерленс Ноэл Джастин Андерсон

    Как сообщает The Vertical, руководители «Филадельфии» и «Далласа» договорились об обмене, в результате которого центровой Нерленс Ноэл отправится в «Мэверикс», «Сиксерс» получат центрового Эндрю Богута, форварда Джастина Андерсона и пик первого раунда драфта-2017.

    Пик «Далласа» защищен с 1 по 18 номер.

    «Сиксерс» могут выкупить контракт Богута или обменять его в команду, претендующую на чемпионство.

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