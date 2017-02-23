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    Лига Европы. 1/16 финала. «Рома» принимает «Вильярреал», «Шахтер» сыграет с «Сельтой», «Тоттенхэм» – с «Гентом» и другие матчи

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    Сегодня в ответных матчах 1/16 финала Лиги Европы «Рома» примет «Вильярреал», «Шахтер» сыграет с «Сельтой», а «Тоттенхэм» примет «Гент».

    Лига Европы

    1/16 финала

    Ответные матчи

    Османлыспор Турция – Олимпиакос Греция
    Дата проведения
    23 февраля, 19.00, «Османлы»
    превью матча онлайн статистика

    Первый матч: 0:0

    Рома Италия – Вильярреал Испания
    Дата проведения
    23 февраля, 21.00, «Стадио Олимпико»
    превью матча онлайн статистика

    Первый матч: 4:0

    АПОЭЛ Кипр – Атлетик Испания
    Дата проведения
    23 февраля, 21.00, «Нео ГСП»
    превью матча онлайн статистика

    Первый матч: 2:3

    Бешикташ Турция – Хапоэль Беер-Шева Израиль
    Дата проведения
    23 февраля, 21.00, «Водафон-Арена»
    превью матча онлайн статистика

    Первый матч: 3:1

    Аякс Голландия – Легия Польша
    Дата проведения
    23 февраля, 21.00, «Амстердам Арена»
    превью матча онлайн статистика

    Первый матч: 0:0

    Генк Бельгия – Астра Румыния
    Дата проведения
    23 февраля, 23.05, «Кристал Арена»
    превью матча онлайн статистика

    Первый матч: 2:2

    Шахтер Украина – Сельта Испания
    Дата проведения
    23 февраля, 23.05, «Металлист»
    превью матча онлайн статистика

    Первый матч: 1:0

    Копенгаген Дания – Лудогорец Болгария
    Дата проведения
    23 февраля, 23.05, «Паркен»
    превью матча онлайн статистика

    Первый матч: 2:1

    Фиорентина Италия – Боруссия М Германия
    Дата проведения
    23 февраля, 23.05, «Артемио Франки»
    превью матча онлайн статистика

    Первый матч: 1:0

    Тоттенхэм Англия – Гент Бельгия
    Дата проведения
    23 февраля, 23.05, «Уэмбли»
    превью матча текстовый онлайн статистика

    Первый матч: 0:1

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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