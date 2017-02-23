Лига Европы. 1/16 финала. «Рома» принимает «Вильярреал», «Шахтер» сыграет с «Сельтой», «Тоттенхэм» – с «Гентом» и другие матчи
Сегодня в ответных матчах 1/16 финала Лиги Европы «Рома» примет «Вильярреал», «Шахтер» сыграет с «Сельтой», а «Тоттенхэм» примет «Гент».
Лига Европы
1/16 финала
Ответные матчи
- Дата проведения
- 23 февраля, 19.00, «Османлы»
Первый матч: 0:0
- Дата проведения
- 23 февраля, 21.00, «Стадио Олимпико»
Первый матч: 4:0
- Дата проведения
- 23 февраля, 21.00, «Нео ГСП»
Первый матч: 2:3
- Дата проведения
- 23 февраля, 21.00, «Водафон-Арена»
Первый матч: 3:1
- Дата проведения
- 23 февраля, 21.00, «Амстердам Арена»
Первый матч: 0:0
- Дата проведения
- 23 февраля, 23.05, «Кристал Арена»
Первый матч: 2:2
- Дата проведения
- 23 февраля, 23.05, «Металлист»
Первый матч: 1:0
- Дата проведения
- 23 февраля, 23.05, «Паркен»
Первый матч: 2:1
- Дата проведения
- 23 февраля, 23.05, «Артемио Франки»
Первый матч: 1:0
- Дата проведения
- 23 февраля, 23.05, «Уэмбли»
Первый матч: 0:1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.