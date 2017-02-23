Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Зенит» вылетел из Лиги Европы

    Теги Зенит Андерлехт Лига Европы

    В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» на своем поле победил «Андерлехт» (3:1), однако по сумме двух встреч не сумел пройти дальше и вылетел из турнира. 

    Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Зенит Россия – Андерлехт Бельгия 3:1 (1:0, 2:1)
    Дата проведения
    23 февраля, 21.00, «Петровский»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 24 Жулиано, 2:0 – 72 Дзюба, 3:0 – 78 Жулиано, 3:1 – 90 Телин.
    ЗенитЛодыгин, Анюков, Нету, Кришито, Жирков, Жулиано, Маурисио, Гарсия, Эрнани, Данни (Мак, 89), Дзюба, Кокорин.
    АндерлехтМартинес, Нахар, Спайич, Десхахт, Обрадович, Тилеманс, Дендонкер, Станчу (Бруно, 73), Кипчу (Нюйтинк, 84), Телин, Ачимпонг (Капель, 89).
    Предупреждения:
    Тилеманс (29), Нету (31), Гарсия (41), Ачимпонг (81), Дендонкер (90), Лодыгин (90).

    Первый матч: 0:2

    Таблица Лиги Европы

    Статистика Лиги Европы

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться