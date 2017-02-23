«Зенит» вылетел из Лиги Европы

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы на своем поле победил «Андерлехт» (3:1), однако по сумме двух встреч не сумел пройти дальше и вылетел из турнира.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Первый матч: 0:2

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