«Зенит» вылетел из Лиги Европы
В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» на своем поле победил «Андерлехт» (3:1), однако по сумме двух встреч не сумел пройти дальше и вылетел из турнира.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
- Дата проведения
- 23 февраля, 21.00, «Петровский»
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Зенит –
Лодыгин, Анюков, Нету, Кришито, Жирков, Жулиано, Маурисио, Гарсия, Эрнани, Данни (Мак, 89), Дзюба, Кокорин.
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Андерлехт –
Мартинес, Нахар, Спайич, Десхахт, Обрадович, Тилеманс, Дендонкер, Станчу (Бруно, 73), Кипчу (Нюйтинк, 84), Телин, Ачимпонг (Капель, 89).
Первый матч: 0:2
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