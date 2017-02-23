Форвард «Зенита» Гасилин подписал контракт с «Амкаром» на 3,5 года

Нападающий системы «Зенита» Алексей Гасилин продолжит карьеру в «Амкаре». Ранее футболист находился в клубе на просмотре.

Генеральный директор уральцев Игорь Резвухин сообщил, что «Амкар» договорился с Гасилиным о подписании контракта.

«Мы договорились о переходе Гасилина, срок контракта три с половиной года. Я думаю, на этом трансферная кампания «Амкара» закончена», – сказал Резвухин.

В текущем первенстве ФНЛ 20-летний футболист провел 19 матчей и забил 8 мячей. За главную команду «Зенита» сыграл один матч в кубковой встрече против «Тамбова» (5:0).

Гасилин — победитель юношеского чемпионата Европы для игроков не старше 17 лет. В прошлом сезоне выступал за «Шальке-2» в 4-й лиге Германии. В 33 матчах за немецкий клуб забил 14 голов.