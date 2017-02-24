«Ростов» вышел в 1/8 финала Лиги Европы

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы в Праге сыграл вничью со «Спартой» (1:1) и вышел в следующий раунд.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Первый матч: 0:4

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