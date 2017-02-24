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    Sports.ru

    «Ростов» вышел в 1/8 финала Лиги Европы

    Теги Ростов Спарта Лига Европы

    В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Ростов» в Праге сыграл вничью со «Спартой» (1:1) и вышел в следующий раунд.

    Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Спарта Прага Чехия – Ростов Россия 1:1 (0:1, 1:0)
    Дата проведения
    23 февраля, 23.05, «Генерали Арена»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 13 Полоз, 1:1 – 83 Караваев.
    Спарта ПрагаКоубек, Караваев, Мазух (Гавелка, 46), Кадлец, Нхамойнесу, Чермак, Голек, Сачек, Альбьяч (Гыбш, 70), Юлиш, Пулкраб (Шурал, 40).
    РостовМедведев, Калачев, Мевля, Навас, Гранат (Терентьев, 70), Кудряшов, Ерохин, Гацкан (Препелицэ, 46), Нобоа, Бухаров (Азмун, 46), Полоз.
    Предупреждения:
    Бухаров (24), Нхамойнесу (36), Калачев (51), Шурал (71), Ерохин (77).
    Удаление:
    Нхамойнесу (66).

    Первый матч: 0:4

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