«Ростов» вышел в 1/8 финала Лиги Европы
В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Ростов» в Праге сыграл вничью со «Спартой» (1:1) и вышел в следующий раунд.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
- Дата проведения
- 23 февраля, 23.05, «Генерали Арена»
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Спарта Прага –
Коубек, Караваев, Мазух (Гавелка, 46), Кадлец, Нхамойнесу, Чермак, Голек, Сачек, Альбьяч (Гыбш, 70), Юлиш, Пулкраб (Шурал, 40).
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Ростов –
Медведев, Калачев, Мевля, Навас, Гранат (Терентьев, 70), Кудряшов, Ерохин, Гацкан (Препелицэ, 46), Нобоа, Бухаров (Азмун, 46), Полоз.
- Предупреждения:
- Бухаров (24), Нхамойнесу (36), Калачев (51), Шурал (71), Ерохин (77).
- Удаление:
- Нхамойнесу (66).
Первый матч: 0:4
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