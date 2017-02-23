НХЛ. «Торонто» примет «Рейнджерс», «Чикаго» сыграет с «Аризоной» и другие матчи
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 24 февраля, 03.30, «Air Canada Centre»
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- Дата проведения
- 24 февраля, 03.30, «Centre Bell»
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- Дата проведения
- 24 февраля, 03.30, «Amalie Arena»
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- Дата проведения
- 24 февраля, 04.00, «Bridgestone Arena»
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- Дата проведения
- 24 февраля, 04.30, «United Center»
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- Дата проведения
- 24 февраля, 06.30, «Staples Center»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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