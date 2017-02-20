Россия – 5-я на ЧМ по биатлону, Логинов пропустит этап Кубка мира и другие новости

1. Завершился чемпионат мира по биатлону. В медальном зачете Россия – 5-я с золотом и бронзой, выиграла Германия.

2. Александр Логинов не попал в состав сборной России на этап Кубка мира в Пхенчхане.

3. В матче звезд НБА Запад обыграл Восток.

4. Уткин и Стогниенко будут комментировать шоу «Битвы роботов» на Discovery.

5. «МЮ» обыграл «Блэкберн» в Кубке Англии – вновь не без помощи связки Погба-Ибрагимович. В следующем раунде – суперматч «Челси» – «МЮ».

6. Антон Шипулин снова не смог выиграть индивидуальную гонку на ЧМ, став 4-м в масс-старте.

7. Американец Нэтан Чен выиграл чемпионат четырех континентов в Южной Корее. Юдзуру Ханю – 2-й.

8. ЦСКА в товарищеском матче обыграл «Сарпсборг».

9. Андрей Скабелка ушел в отставку с поста тренера «Сибири». Ведущие нападающие команды уходят в ЦСКА и СКА.

10. Камерунец Бассогог, которым интересовался «Локомотив», уехал в Китай. За это его разнес собственный агент - Дмитрий Селюк.

11. Пенальти Месси на последних минутах принес «Барселоне» победу над «Леганесом».

12. Овечкин, Анисимов и Наместников забросили по шайбе, Панарин набрал 2 очка. Другие результаты в НХЛ – здесь.

Цитата: «В эстафете сказала «песец», а в интернете просто интерпретировали некорректно». Кто-нибудь поверил Татьяне Акимовой?