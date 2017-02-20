Россия – 5-я на ЧМ по биатлону, Логинов пропустит этап Кубка мира и другие новости
1. Завершился чемпионат мира по биатлону. В медальном зачете Россия – 5-я с золотом и бронзой, выиграла Германия.
2. Александр Логинов не попал в состав сборной России на этап Кубка мира в Пхенчхане.
3. В матче звезд НБА Запад обыграл Восток.
4. Уткин и Стогниенко будут комментировать шоу «Битвы роботов» на Discovery.
5. «МЮ» обыграл «Блэкберн» в Кубке Англии – вновь не без помощи связки Погба-Ибрагимович. В следующем раунде – суперматч «Челси» – «МЮ».
6. Антон Шипулин снова не смог выиграть индивидуальную гонку на ЧМ, став 4-м в масс-старте.
7. Американец Нэтан Чен выиграл чемпионат четырех континентов в Южной Корее. Юдзуру Ханю – 2-й.
8. ЦСКА в товарищеском матче обыграл «Сарпсборг».
9. Андрей Скабелка ушел в отставку с поста тренера «Сибири». Ведущие нападающие команды уходят в ЦСКА и СКА.
10. Камерунец Бассогог, которым интересовался «Локомотив», уехал в Китай. За это его разнес собственный агент - Дмитрий Селюк.
11. Пенальти Месси на последних минутах принес «Барселоне» победу над «Леганесом».
12. Овечкин, Анисимов и Наместников забросили по шайбе, Панарин набрал 2 очка. Другие результаты в НХЛ – здесь.
Цитата: «В эстафете сказала «песец», а в интернете просто интерпретировали некорректно». Кто-нибудь поверил Татьяне Акимовой?
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