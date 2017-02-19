Товарищеские матчи. «Урал» – «Вентспилс», ЦСКА – «Сарпсборг», «Терек» – «Горица»
Российские клубы продолжают подготовку ко второй части сезона.
Товарищеские матчи
Урал Россия – Вентспилс Латвия – 17.00
«Урал»: Заболотный, Кулаков, Динга, Балажиц, Данцев, Фидлер, Емельянов, Димитров, Бикфалви, Ильин, Павлюченко.
ЦСКА Россия – Сарпсборг Норвегия – 18.00
ЦСКА: Помазун, Фернандес, В. Березуцкий, Васин, А. Березуцкий, Миланов, Вернблум, Головин, Дзагоев, Чалов, Оланаре.
Терек Россия – Горица Словения – 19.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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