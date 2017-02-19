Сегодня на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене пройдет мужской масс-старт. В гонке побегут три российский биатлониста – Антон Шипулин, Максим Цветков и Евгений Гараничев.

Дата проведения 19 февраля, 16.45

Стартовый лист