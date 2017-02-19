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    ЧМ-2017. Масс-старт. Фуркад, Бьорндален, Шипулин, Цветков и Гараничев выступят в гонке

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    Сегодня на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене пройдет мужской масс-старт. В гонке побегут три российский биатлониста – Антон Шипулин, Максим Цветков и Евгений Гараничев.

    Дата проведения
    19 февраля, 16.45
    Онлайн гонки

    Чемпионат мира. Хохфильцен, Австрия. Масс-старт

    Стартовый лист

    1  Бенедикт Долль
    2  Мартен Фуркад
    3  Лоуэлл Бэйли
    4  Йоханнес Бо
    5  Ондржей Моравец
    6  Уле Эйнар Бьорндален
    7  Антон Шипулин
    8  Симон Шемп
    9  Арнд Пайффер
    10  Эрик Лессер
    11  Юлиан Эберхард
    12  Эмиль Хегле Свенсен
    13  Максим Цветков
    14  Жан-Гийом Беатрикс
    15  Михал Крчмарж
    16  Красимир Анев
    17  Симон Эдер
    18  Евгений Гараничев
    19  Владимир Илиев
    20  Сергей Семенов
    21  Тарьей Бо
    22  Доминик Ландертингер
    23  Доминик Виндиш
    24  Кентен Фильон-Майе
    25  Дмитрий Пидручный
    26  Марио Дольдер
    27  Фредрик Линдстрем
    28  Серафин Вистнер
    29  Михал Шлезингр
    30  Клемен Бауэр

     

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