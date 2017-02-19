ЧМ-2017. Масс-старт. Фуркад, Бьорндален, Шипулин, Цветков и Гараничев выступят в гонке
Сегодня на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене пройдет мужской масс-старт. В гонке побегут три российский биатлониста – Антон Шипулин, Максим Цветков и Евгений Гараничев.
- Дата проведения
- 19 февраля, 16.45
Чемпионат мира. Хохфильцен, Австрия. Масс-старт
Стартовый лист
|1
|Бенедикт Долль
|2
|Мартен Фуркад
|3
|Лоуэлл Бэйли
|4
|Йоханнес Бо
|5
|Ондржей Моравец
|6
|Уле Эйнар Бьорндален
|7
|Антон Шипулин
|8
|Симон Шемп
|9
|Арнд Пайффер
|10
|Эрик Лессер
|11
|Юлиан Эберхард
|12
|Эмиль Хегле Свенсен
|13
|Максим Цветков
|14
|Жан-Гийом Беатрикс
|15
|Михал Крчмарж
|16
|Красимир Анев
|17
|Симон Эдер
|18
|Евгений Гараничев
|19
|Владимир Илиев
|20
|Сергей Семенов
|21
|Тарьей Бо
|22
|Доминик Ландертингер
|23
|Доминик Виндиш
|24
|Кентен Фильон-Майе
|25
|Дмитрий Пидручный
|26
|Марио Дольдер
|27
|Фредрик Линдстрем
|28
|Серафин Вистнер
|29
|Михал Шлезингр
|30
|Клемен Бауэр
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