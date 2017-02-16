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    ЧМ-2017. Германия лидирует медальном зачете, Россия – 7-я

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    В Хохфильцене проходит чемпионат мира по биатлону. Сборная Германии лидирует в медальном зачете, Россия – 7-я с одной бронзой.

    ЧМ-2017

    Хохфильцен, Австрия

    Медальный зачет (всего-золото серебро, бронза)

    1. Германия – 5 (4-1-0)
    2. Чехия – 4 (1-2-1)
    3. Франция – 5 (1-1-3)
    4. США – 1 (1-0-0)
    5. Норвегия – 3 (0-2-1)
    6. Беларусь – 1 (0-1-0)
    7. Россия – 1 (0-0-1)
    8. Италия – 1 (0-0-1)

    Медали сборной России

    Смешанная эстафета (Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов, Антон Шипулин) – бронза

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