ЧМ-2017. Германия лидирует медальном зачете, Россия – 7-я
В Хохфильцене проходит чемпионат мира по биатлону. Сборная Германии лидирует в медальном зачете, Россия – 7-я с одной бронзой.
ЧМ-2017
Хохфильцен, Австрия
Медальный зачет (всего-золото серебро, бронза)
1. Германия – 5 (4-1-0)
2. Чехия – 4 (1-2-1)
3. Франция – 5 (1-1-3)
4. США – 1 (1-0-0)
5. Норвегия – 3 (0-2-1)
6. Беларусь – 1 (0-1-0)
7. Россия – 1 (0-0-1)
8. Италия – 1 (0-0-1)
Медали сборной России
Смешанная эстафета (Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов, Антон Шипулин) – бронза
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