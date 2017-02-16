В Хохфильцене проходит чемпионат мира по биатлону. Сборная Германии лидирует в медальном зачете, Россия – 7-я с одной бронзой.

ЧМ-2017

Хохфильцен, Австрия

Медальный зачет (всего-золото серебро, бронза)



1. Германия – 5 (4-1-0)

2. Чехия – 4 (1-2-1)

3. Франция – 5 (1-1-3)

4. США – 1 (1-0-0)

5. Норвегия – 3 (0-2-1)

6. Беларусь – 1 (0-1-0)

7. Россия – 1 (0-0-1)

8. Италия – 1 (0-0-1)



Медали сборной России

Смешанная эстафета (Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов, Антон Шипулин) – бронза