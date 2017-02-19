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    Дмитрий Селюк: «Хоть я и агент Бассогога, но «Локомотиву» повезло, что он перешел не к ним»

    Теги Локомотив Премьер-лига Россия Ольборг Дмитрий Селюк высшая лига Китай Хэнань Цзянье агенты Кристиан Бассогог

    Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы камерунца Кристиана Бассогога, перешедшего из «Ольборга» в «Хэнань Цзянье», прокомментировал переход, которым интересовался «Локомотив».

    «Бассогог перешел в чемпионат Китая, ну и дай бог ему здоровья. Он действительно мог перейти в «Локомотив», но китайцы заплатили деньги, которых он, откровенно говоря, не стоит. Могу так сказать, несмотря на то, что являюсь его агентом. Я убежден: это игрок не для «Локомотива». Железнодорожникам повезло, что Бассогог не перешел к ним.

    Ему всего 21 год, и когда в таком возрасте игрок выбирает деньги, значит, с мотивацией у него плохо. Никакой пользы от него «Локомотиву» бы не было, так что я рад. Более того, Джафар, перешедший недавно в «Балтику», – игрок более интересный и молодой. По потенциалу их вообще не сравнить», – сказал Селюк

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