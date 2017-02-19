Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы камерунца , перешедшего из «Ольборга» в «Хэнань Цзянье», прокомментировал переход, которым интересовался .

«Бассогог перешел в чемпионат Китая, ну и дай бог ему здоровья. Он действительно мог перейти в , но китайцы заплатили деньги, которых он, откровенно говоря, не стоит. Могу так сказать, несмотря на то, что являюсь его агентом. Я убежден: это игрок не для «Локомотива». Железнодорожникам повезло, что Бассогог не перешел к ним.

Ему всего 21 год, и когда в таком возрасте игрок выбирает деньги, значит, с мотивацией у него плохо. Никакой пользы от него «Локомотиву» бы не было, так что я рад. Более того, Джафар, перешедший недавно в «Балтику», – игрок более интересный и молодой. По потенциалу их вообще не сравнить», – сказал Селюк