Камерунский полузащитник Бассогог, которым интересовался «Локомотив», перешел в «Хэнань Цзянье»

Камерунский полузащитник Кристиан Бассогог официально стал игроком китайского клуба .

Датчане выручили от продажи 21-летнего игрока, признанного лучшим футболистом минувшего Кубка Африки, рекордную сумму – около 2 миллионов евро.

«Я получил предложение, от которого нельзя было отказаться», – заявил хавбек.

Ранее сообщалось, что Бассогог может перейти в «Локомотив». Московский клуб предлагал за него около 5 миллионов евро. С подробной статистикой игрока можно ознакомиться здесь.