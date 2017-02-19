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    Камерунский полузащитник Бассогог, которым интересовался «Локомотив», перешел в «Хэнань Цзянье»

    Теги Локомотив высшая лига Дания Ольборг трансферы высшая лига Китай Хэнань Цзянье Кристиан Бассогог

    Камерунский полузащитник «Ольборга» Кристиан Бассогог официально стал игроком китайского клуба «Хэнань Цзянье».

    Датчане выручили от продажи 21-летнего игрока, признанного лучшим футболистом минувшего Кубка Африки, рекордную сумму – около 2 миллионов евро. 

    «Я получил предложение, от которого нельзя было отказаться», – заявил хавбек.

    Ранее сообщалось, что Бассогог может перейти в «Локомотив». Московский клуб предлагал за него около 5 миллионов евро. С подробной статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

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