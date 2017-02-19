Камерунский полузащитник Бассогог, которым интересовался «Локомотив», перешел в «Хэнань Цзянье»
Камерунский полузащитник «Ольборга» Кристиан Бассогог официально стал игроком китайского клуба «Хэнань Цзянье».
Датчане выручили от продажи 21-летнего игрока, признанного лучшим футболистом минувшего Кубка Африки, рекордную сумму – около 2 миллионов евро.
«Я получил предложение, от которого нельзя было отказаться», – заявил хавбек.
Ранее сообщалось, что Бассогог может перейти в «Локомотив». Московский клуб предлагал за него около 5 миллионов евро. С подробной статистикой игрока можно ознакомиться здесь.
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