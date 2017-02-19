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    Миронова, Шопин и Махамбетов выступят на этапе Кубка мира в Пхенчхане, Логинов – на Кубке IBU

    Теги Светлана Слепцова Кубок мира сборная России сборная России жен Кубок IBU Антон Шипулин Евгений Гараничев Антон Бабиков Максим Цветков Ирина Услугина (Трусова) Татьяна Акимова (Семенова) Ирина Старых Тимур Махамбетов Светлана Миронова Юрий Шопин

    Стал известен состав сборной России на этап Кубка мира в южнокорейском Пхенчхане, который пройдет со 2 по 5 марта.

    Состав сборной России

    Мужчины

    Антон Шипулин
    Евгений Гараничев
    Антон Бабиков
    Максим Цветков
    Юрий Шопин
    Тимур Махамбетов

    Женщины

    Светлана Слепцова
    Татьяна Акимова
    Ирина Старых
    Ирина Услугина
    Светлана Миронова

    Матвей Елисеев, Алексей Волков, Александр Логинов и Дмитрий Малышко выступят на этапе Кубка IBU в Контиолахти.

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