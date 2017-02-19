Миронова, Шопин и Махамбетов выступят на этапе Кубка мира в Пхенчхане, Логинов – на Кубке IBU

Стал известен состав сборной России на этап Кубка мира в южнокорейском Пхенчхане, который пройдет со 2 по 5 марта.

Состав сборной России

Мужчины

Антон Шипулин

Евгений Гараничев

Антон Бабиков

Максим Цветков

Юрий Шопин

Тимур Махамбетов

Женщины

Светлана Слепцова

Татьяна Акимова

Ирина Старых

Ирина Услугина

Светлана Миронова

Матвей Елисеев, Алексей Волков, Александр Логинов и Дмитрий Малышко выступят на этапе Кубка IBU в Контиолахти.