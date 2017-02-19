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    Татьяна Акимова: «В эстафете сказала «песец», а в интернете просто интерпретировали некорректно»

    Теги сборная России жен Татьяна Акимова (Семенова) ЧМ-2017

    Российская биатлонистка Татьяна Акимова пошутила насчет того, что нечаянно произнесла ругательство во время стрельбы в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене.

    – Я хотела бы, во-первых, извиниться, что это прозвучало в эфире. Но на самом деле я произнесла название животного, а уже интернет просто интерпретировал совсем некорректно.

    Это животное было песец?

    – Да, – сказала Акимова.

    Чемпионат мира по биатлону для сборной России в одном видео

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