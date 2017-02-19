Российская биатлонистка Татьяна Акимова пошутила насчет того, что нечаянно произнесла ругательство во время стрельбы в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене.

– Я хотела бы, во-первых, извиниться, что это прозвучало в эфире. Но на самом деле я произнесла название животного, а уже интернет просто интерпретировал совсем некорректно.

– Это животное было песец?

– Да, – сказала Акимова.

Чемпионат мира по биатлону для сборной России в одном видео