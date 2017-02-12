Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал свой результат в гонке преследования на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене (4-е место).

«Тактически сделал неправильно. Надо было сразу догнать Йоханнеса и держаться за ним из последних сил, но я слишком поздно начал догонять. Потратил много сил, гонка была напряженная.

Немножко не получилось со стрельбой. Не прошел габарит. Габариты постоянно не дают мне завоевать медали. Видимо, такая судьба. Надеюсь, что на следующей неделе будут хорошие гонки.

Смешанную эстафету бежал легко, спринт дался очень тяжело. Сегодня опять было неплохое состояние, при котором можно и нужно было бороться за призовые места. Но стартовые позиции были не так близки, как хотелось бы.

При этом самочувствии и этой стрельбе можно было завоевывать призовые места, если бы чуть-чуть, на 5-10 секунд, был поближе.

Перед последним кругом мне кричали, что 17 секунд до призовых мест. 13? Мне показалось, что и 17 и достать нереально. Потом начал добавлять и понимал, что есть шанс догнать. Но соперники тоже видели ситуацию. Бьорндален уперся, чтобы не отдавать позицию, они молодцы, друг друга подтянули.

4-е место самое обидное, но я постараюсь все выкинуть из головы и настраиваться дальше. Я в принципе шел ва-банк. Вчера одной из главных ошибок было чересчур большое желание на рубеже – долго выцеливал. Если посмотреть сивидату – несвойственное для меня время на рубеже, очень медленное.

Сегодня старался не задерживаться на стрельбе. Вчера Андрей Гербулов говорил, что не нужно выцеливать, а делать то, что умею. Я это и сделал, но не хватило времени, чтобы догнать соперников», – сказал Шипулин в эфире телеканала «Матч ТВ».