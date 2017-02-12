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    Роман Ротенберг: «Победа сборной России не случайность, а закономерность, это итог системной работы»

    Теги Евротур сборная России Шведские игры Роман Ротенберг

    Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг высказался после победы сборной России на Шведских играх и в Евротуре.

    «Мы можем гордиться этой командой, сыгравшей на турнире в Швеции. Все показали максимальную самоотдачу, играли с дисциплиной, это была настоящая команда.

    Впервые за четыре года выигран Евротур, из девяти матчей в сезоне сборная выиграла восемь. Это значит, что команда формируется, это наш фундамент для чемпионата мира и Олимпиады.

    Такие победы укрепляют сборную России, укрепляют наш победный монолит, и чем больше побед – тем лучше для всех. Огромная работа проводится всем штабом сборной России, наша победа не случайность, а закономерность, это итог системной работы», – заявил Ротенберг.

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