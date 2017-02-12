Главный тренер сборной России Александр Касперович прокомментировал выступление Антона Бабикова и Максима Цветкова на чемпионате мира в Хохфильцене.

«Бабиков сегодня задергался на первом рубеже – и в результате у него не пошла вся гонка. Плюс была небольшая проблема с лыжами. Не со смазкой, а именно с лыжами. Никак не можем ему их подобрать под этот снег. У Гараничева были промахи почти на каждом рубеже. Его ошибки. Пытался догонять, ведь у него был шанс попасть на подиум.

– Бабиков и Цветков пока кажутся совершенно не готовыми к главному старту сезона. Почему?

– Вы лучше задайте этот вопрос тренерам, которые подводили этих спортсменов к турниру», – рассказал Касперович.