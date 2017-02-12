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    Александр Касперович: «Почему Бабиков и Цветков не готовы? Задайте этот вопрос тренерам, которые подводили их к ЧМ-2017»

    Теги сборная России Александр Касперович Евгений Гараничев Антон Бабиков Максим Цветков ЧМ-2017

    Главный тренер сборной России Александр Касперович прокомментировал выступление Антона Бабикова и Максима Цветкова на чемпионате мира в Хохфильцене.

    «Бабиков сегодня задергался на первом рубеже – и в результате у него не пошла вся гонка. Плюс была небольшая проблема с лыжами. Не со смазкой, а именно с лыжами. Никак не можем ему их подобрать под этот снег. У Гараничева были промахи почти на каждом рубеже. Его ошибки. Пытался догонять, ведь у него был шанс попасть на подиум.

    – Бабиков и Цветков пока кажутся совершенно не готовыми к главному старту сезона. Почему?

    – Вы лучше задайте этот вопрос тренерам, которые подводили этих спортсменов к турниру», – рассказал Касперович.

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