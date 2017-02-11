Примирение Шипулина и Фуркада, у России отняли олимпийское золото Лондона и другие новости утра

1. Антон Шипулин и Мартен Фуркад сегодня должны пожать друг другу руки и забыть скандал, прогремевший после первой гонки чемпионата мира. А тренеры сборных России и Франции могут выпить водки.

2. Российская бегунья Мария Савинова лишена золота Олимпиады-2012 и дисквалифицирована на 4 года. Чемпионкой теперь будет та самая Кастер Семеня.

3. Биатлонистка Екатерина Глазырина временно отстранена от всех соревнований, причина – упоминание в докладе Макларена...

4. Арсен Венгер, скорее всего, уйдет из «Арсенала» уже этим летом – так сказал бывший форвард команды Иан Райт, который встретился с тренером в конце недели.

5. Три очка Панарина (1+2) и два очка Анисимова (1+1) принесли «Чикаго» гостевую победу над «Виннипегом» (5:2). Солидный результат.

6. Анатолий Тимощук все-таки официально закончил карьеру в 37 лет. Хорошее было время.

7. На чемпионате мира по биатлону прошел женский спринт, лучшая из наших – Ирина Услугина, ставшая 15-й. Победила Коукалова, серебро у Дальмайер.

8. Скандал в НБА: бывшей звезде «Нью-Йорк Никс» Чарльзу Оукли пожизненно запрещен вход в «Мэдисон-сквер-гарден» после конфликта с владельцем клуба во время матча с «Клипперс».

9. Название нового стадиона «Зенита» выберут интернет-голосованием. Будьте оригинальны.

10. Норвежская лыжница Тереза Йохауг дисквалифицирована на 13 месяцев из-за допинга. Она говорила, что запрещенный клостебол был в составе мази для губ.

11. Российские легкоатлеты выступят на юниорском чемпионате мира под нейтральным флагом. Без ограничений.