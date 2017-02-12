НХЛ. «Сан-Хосе» в гостях у «Нью-Джерси», «Бостон» примет «Монреаль» и другие матчи
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 12 февраля, 20.30, «Prudential Center»
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- Дата проведения
- 12 февраля, 23.00, «Xcel Energy Center»
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- Дата проведения
- 13 февраля, 02.00, «Bridgestone Arena»
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- Дата проведения
- 13 февраля, 02.00, «Barclays Center»
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- Дата проведения
- 13 февраля, 03.30, «TD Garden»
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- Дата проведения
- 13 февраля, 03.30, «HSBC Arena»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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