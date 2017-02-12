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    НХЛ. «Сан-Хосе» в гостях у «Нью-Джерси», «Бостон» примет «Монреаль» и другие матчи

    Теги результаты Нью-Джерси Айлендерс Баффало Монреаль Бостон Нэшвилл Детройт Ванкувер Миннесота Колорадо Даллас Сан-Хосе НХЛ

    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Нью-Джерси – Сан-Хосе
    Дата проведения
    12 февраля, 20.30, «Prudential Center»
    Онлайн матча Видео

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    Миннесота – Детройт
    Дата проведения
    12 февраля, 23.00, «Xcel Energy Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Нэшвилл – Даллас
    Дата проведения
    13 февраля, 02.00, «Bridgestone Arena»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Айлендерс – Колорадо
    Дата проведения
    13 февраля, 02.00, «Barclays Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Бостон – Монреаль
    Дата проведения
    13 февраля, 03.30, «TD Garden»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Баффало – Ванкувер
    Дата проведения
    13 февраля, 03.30, «HSBC Arena»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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