Сборная России впервые за 4 года выиграла Евротур
Сборная России досрочно выиграла Евротур.
Россияне обеспечили себе первое место в общем зачете турнира, хотя сборным предстоит провести еще этап в Чехии.
После 9 матчей Россия набрала 24 очка. Чехия, которая находится на 2-м месте с 12 очками, уже не сможет превзойти россиян.
Отметим, что сборная Россия не выигрывала Евротур последние 4 года.
Сегодня команда Олега Знарка стала победителем Шведских игр.
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