Сборная России впервые за 4 года выиграла Евротур

Сборная России досрочно выиграла Евротур.

Россияне обеспечили себе первое место в общем зачете турнира, хотя сборным предстоит провести еще этап в Чехии.

После 9 матчей Россия набрала 24 очка. Чехия, которая находится на 2-м месте с 12 очками, уже не сможет превзойти россиян.

Отметим, что сборная Россия не выигрывала Евротур последние 4 года.

Сегодня команда Олега Знарка стала победителем Шведских игр.