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    Сборная России впервые за 4 года выиграла Евротур

    Теги Евротур сборная России

    Сборная России досрочно выиграла Евротур.

    Россияне обеспечили себе первое место в общем зачете турнира, хотя сборным предстоит провести еще этап в Чехии.

    После 9 матчей Россия набрала 24 очка. Чехия, которая находится на 2-м месте с 12 очками, уже не сможет превзойти россиян.

    Отметим, что сборная Россия не выигрывала Евротур последние 4 года.

    Сегодня команда Олега Знарка стала победителем Шведских игр.

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