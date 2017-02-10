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    Название стадиона в Санкт-Петербурге будет определено интернет-голосованием

    Теги ЧМ-2018 Крестовский Кубок конфедераций стадионы

    Стадион в Санкт-Петербурге во время проведения Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018 будет носить временное название «Арена Санкт-Петербург».

    По завершении турниров планируется провести голосование в интернете, с помощью которого будет определено окончательное имя арены.

    Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля этого года. ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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