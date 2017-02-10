Название стадиона в Санкт-Петербурге будет определено интернет-голосованием

Стадион в Санкт-Петербурге во время проведения Кубка конфедераций-2017 и будет носить временное название «Арена Санкт-Петербург».

По завершении турниров планируется провести голосование в интернете, с помощью которого будет определено окончательное имя арены.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля этого года. ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.