Название стадиона в Санкт-Петербурге будет определено интернет-голосованием
Стадион в Санкт-Петербурге во время проведения Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018 будет носить временное название «Арена Санкт-Петербург».
По завершении турниров планируется провести голосование в интернете, с помощью которого будет определено окончательное имя арены.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля этого года. ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
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