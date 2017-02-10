Тимощук завершил карьеру

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Украины Анатолий Тимощук заявил о завершении игровой карьеры.

«Никаких клубов уже не ищу. Спокойно завершил свои футбольные выступления и решил взять время на отпуск, переосмысление нового статуса. В ближайшее время дам себе все ответы на вопросы.

Сейчас больше предложений о тренерской работе. Были какие-то клубы, но я уверен, что уже прекращаю свои выступления на поле. Теперь буду помогать молодым футболистам добиваться успеха», – сказал Тимощук в эфире телеканала «Футбол 1».

В составе «Зенита» Тимощук дважды становился чемпионом России, а в 2008 году выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

Также он выступал за «Волынь», донецкий «Шахтер», «Баварию» и «Кайрат».

С «Шахтером» он три раза становился победителем чемпионата Украины, а с «Баварией» – дважды чемпионом Германии и победителем Лиги чемпионов в 2013 году.