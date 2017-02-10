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    Иан Райт: «Венгер уйдет из «Арсенала» летом»

    Теги Арсен Венгер премьер-лига Англия Арсенал Иан Райт

    Бывший нападающий «Арсенала» Иан Райт заявил, что главный тренер команды Арсен Венгер покинет клуб в конце сезона.

    «Вчера я встречался с Венгером, я был с ним абсолютно честен. Мы общались несколько часов. У меня сложилось впечатление, что… все.

    Он также сказал, что его время в команде подходит к концу. Я никогда не слышал от него ничего подобного. Арсен замечательный человек, но видно, что он устал.

    Венгер выглядит измотанным. Если меня спросят о том, покинет ли он клуб в конце сезона, то я отвечу, что Венгер уйдет из «Арсенала», – сказал Райт.

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