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    Шипулин и Мартен Фуркад пожмут руки в субботу

    Теги сборная России сборная Франции Дмитрий Губерниев Антон Шипулин Мартен Фуркад ЧМ-2017

    Российский биатлонист Антон Шипулин и француз Мартен Фуркад пожмут друг другу руки в субботу.

    «В субботу состоится рукопожатие между Шипулиным и Фуркадом», – рассказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

    На церемонии награждения после смешанной эстафеты ЧМ-2017 Антон Шипулин и Александр Логинов не стали пожимать руку французу, после чего тот покинул мероприятие.

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