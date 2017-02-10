Шипулин и Мартен Фуркад пожмут руки в субботу
Российский биатлонист Антон Шипулин и француз Мартен Фуркад пожмут друг другу руки в субботу.
«В субботу состоится рукопожатие между Шипулиным и Фуркадом», – рассказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
На церемонии награждения после смешанной эстафеты ЧМ-2017 Антон Шипулин и Александр Логинов не стали пожимать руку французу, после чего тот покинул мероприятие.
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