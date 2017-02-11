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    НБА. Чарльзу Оукли пожизненно запрещен вход в «Мэдисон-сквер-гарден»

    Теги Нью-Йорк НБА Чарльз Оукли

    Как сообщает ESPN, бывшей звезде «Никс» Чарльзу Оукли пожизненно запрещен вход в «Мэдисон-сквер-гарден».

    В среду во время домашней игры «Никс» с «Клипперс» группа охранников вывела Оукли из первого ряда Madison Square Garden, после чего 53-летний экс-форвард был арестован. В участке Оукли были предъявлены обвинения в нападении и незаконном вторжении. Позже он получил повестку в суд и был выпущен на свободу.

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